Украина в октябре увеличила экспорт агропродукции: что способствовало этому?

Украина в октябре 2023 года экспортировала 4,8 млн. тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 15% больше, чем в сентябре. Об этом сообщил "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Отмечается, что структура экспорта выглядела следующим образом:

зерновые культуры: 2,5 млн тонн (пшеница – 52%, кукуруза – 45%, ячмень – %). Рост относительно показателя в прошлом месяце: +20%;

масличные культуры – 914,0 тыс. тонн (рапс – 48%, соевые бобы – 48% и семена подсолнечника – 3%). Рост: +4%;

растительные масла – 508,7 тыс. тонн (подсолнечное масло – 80%, рапсовое – 14%; соевое – 6%). Рост: +6%;

жмыхи после извлечения растительных масел – 491,5 тыс. тонн (подсолнечное – 86%, соевое – 14%). Рост: 18%.

По сравнению с сентябрем вырос экспорт кукурузы и соевых бобов, активный сбор которых продолжается.

Экспорт из Украины: факторы влияния

По данным УКАБ, роста экспорта удалось достичь, несмотря на проблемы с маршрутами через речные порты Дуная. Они связаны с традиционным сезонным мелководием, которое препятствует заходу суден большей тоннажности и уменьшает нагрузку на баржи.

Частично увеличению экспорта помогло добавление еще одного канала вывоза продовольства – морских портов Одесской области, функционирующих в пределах временного морского коридора. Однако объемы экспорта по этому каналу очень далеки от довоенных показателей, отметили в УКАБ.

Также там добавили, что нынешние объемы экспорта остаются недостаточными для вывоза урожая, который собрала Украина.

"Для относительно нормального функционирования аграрного рынка в месяц Украина должна экспортировать около 6 млн тонн продовольствия, желательно – морскими путями, где менее дорогостояща логистика", – говорится в сообщении.

Выход РФ из зерновой сделки: последствия для экспорта

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

С того времени Украина была вынуждена использовать для экспорта зерна преимущественно автомобильный, железнодорожный и речной транспорт.

Параллельно российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

В августе Украина открыла временные маршруты для торговых суден, двигающихся к или из морских портов через Черное море. Однако сначала судна, воспользовавшиеся коридором, делали это для эвакуации. И только 16 сентября стало известно, что первые два гражданские судна использовали маршрут на вход в порт "Черноморск", чтобы загрузиться пшеницей для стран Африки и Азии.

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