- Категорія
- Агро
- Дата публікації
-
Україна в жовтні наростила експорт агропродукції: що сприяло цьому?
Україна в жовтні 2023 року експортувала 4,8 млн тонн продукції агропромислового комплексу, що на 15% більше ніж у вересні. Про це повідомив "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) із посиланням на дані Державної митної служби.
Зазначається, що структура експорту виглядала наступним чином:
- зернові культури: 2,5 млн тонн (пшениця – 52%, кукурудза – 45%, ячмінь – %). Зростання до показника минулого місяця: +20%;
- олійні культури – 914,0 тис. тонн (ріпак – 48%, соєві боби – 48% та насіння соняшнику – 3%). Зростання: +4%;
- рослинні олії – 508,7 тис. тонн (соняшникова олія – 80%, ріпакова – 14%; соєва – 6%). Зростання: +6%;
- макухи після вилучення рослинних олій – 491,5 тис. тонн (соняшникова – 86%, соєва – 14%). Зростання: +18%.
Порівняно з вереснем, зріс експорт кукурудзи та соєвих бобів, активний збір яких триває.
Експорт із України: фактори впливу
За даними УКАБ, зростання експорту вдалося досягти попри проблеми з маршрутами через річкові порти Дунаю. Вони повʼязані з традиційним сезонним мілководдям, яке перешкоджає заходженню суден більшої тоннажності та зменшує навантаження на баржі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Частково збільшенню експорту допомогло долучення ще одного каналу вивезення продовольства – морських портів Одеської області, які функціонують у межах тимчасового морського коридору. Проте обсяги експорту цим каналом дуже далекі від довоєнних показників, вказали в УКАБ.
Також там додали, що нинішні обсяги експорту залишаються недостатніми для вивезення того врожаю, який зібрала Україна.
"Для відносно нормального функціонування аграрного ринку за місяць Україна має експортувати близько 6 млн тонн продовольства, бажано – морськими шляхами, де менш дорога логістика", – йдеться в повідомленні.
Вихід РФ із зернової угоди: наслідки для експорту
17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.
Із того часу Україна була вимушена використовувати для експорту зерна переважно автомобільний, залізничний і річковий транспорт.
Паралельно російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.
У серпні Україна відкрила тимчасові маршрути для торговельних суден, які рухаються до або з морських портів через Чорне море. Однак спершу судна, які скористалися коридором, робили це для евакуації. І лише 16 вересня стало відомо, що перші два цивільні судна використали маршрут на вхід до порту "Чорноморськ", щоб завантажитися пшеницею для країн Африки та Азії.
Джерело фото: ua.depositphotos.com