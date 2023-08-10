Україна відкрила в Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден

В Україні відкрили тимчасові маршрути для цивільних суден через Чорне море, які рухаються до або з морських портів України. При цьому, військові повідомляють, що протягом маршрутів зберігається мінна небезпека та загроза обстрілів з боку Російської Федерації.

Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Зважаючи на високу загрозу, власники та капітани кораблів, які користуватимуться даними маршрутами, повинні офіційно підтвердити готовність до плавання в таких умовах.

Згідно з повідомленням, дані маршрути вже були запропоновані Україною ще раніше у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада IMO підтвердила, що Україна має право на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом, та закликала Росію не чіпати торгові кораблі.

Повідомляється, що цими маршрутами, в першу чергу, користуватимуться судна, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, останнє судно, яке прибуло в Україну в рамках Чорноморської зернової ініціативи, вранці 16 липня залишило порт Одеси.

У неділю, 30 липня, попри вихід РФ із "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.