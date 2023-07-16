Останнє судно залишило Україну в рамках "зернової угоди" перед закінченням її терміну дії

Останнє судно, яке прибуло в Україну в рамках Чорноморської зернової ініціативи, вранці 16 липня залишило порт Одеси, повідомляє Reuters. Йдеться про суховантаж TQ Samsun, що ходить під турецьким прапором.

За даними сервісу MarineTraffic, воно вийшло з Одеси близько 8 години ранку в неділю й тримає курс на Стамбул. Станом на 15:00 судно рухалося на широті лиману Алібей на Одещині приблизно за 60 кілометрів від найближчого українського берега.

Очікується, що воно прибуде до Стамбула до вечора 17 липня. TQ Samsun - балкер довжиною 190, шириною 30,5 метра і дедвейтом 43,8 тисячі тонн, побудований в 1996 році. Портом його приписки значиться Беліз (найбільше місто одноменної країни).

Нагадаємо, що 17 липня закінчується термін останнього продовження "зернової угоди", що дозволяла прохід суден Чорним морем у три порти Одеської області (Одеса, Чорноморськ та Південний). Офіційно українська влада в неділю поки не коментувала подальшу долю угоди.

Росія ще з 26 червня повністю заблокувала реєстрацію нового флоту для проходу коридором у Чорному морі, переставши узгоджувати його в рамках роботи Спільного координаційного центру, створеного в Стамбулі згідно цієї угоди.

Російська влада раніше неодноразово погоджувалась на продовження угоди, укладеної 17 липня 2022 року між ООН та Туреччиною з РФ та Україною окремо, незважаючи на її ж заяви про неврахування інтересів РФ при реалізації угоди.

Такі заяви повторювалися і незадовго до закінчення терміну чергового продовження у липні. Зокрема, 13 липня російський президент Володимир Путін знову заявив, що поки жодного пункту в рамках "зернової угоди", пов'язаної з російськими інтересами, включаючи підключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT, не виконано. Він зазначив, що РФ "з доброї волі багаторазово продовжувала цю угоду", але тепер - "досить, в кінці кінців".

При цьому генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, як повідомляли ЗМІ, запропонував Путіну погодитися на продовження угоди в обмін на підключення "Россільгоспбанку" до SWIFT.

Туреччина ж в особі президента Реджепа Таїпа Ердоган ще в ніч на 8 липня заявила, що веде роботу з продовження "зернової угоди" і докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії відразу на два роки, але поки її потрібно продовжити хоча б на три місяці. 14 липня Ердоган заявив, що Путін згоден на продовження угоди, однак у Кремлі це не підтвердили, констатувавши, що "жодних заяв не робили".