Росія шостий день блокує захід суден до "зернового коридору": скільки їх стали "заручниками"

Росія ще з 26 червня повністю зупинила реєстрацію нового флоту для проходу коридором в Чорному морі до українських портів в рамках "зернової" угоди, повідомляють в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

За даними відомства, наразі 29 суден, які мають експортувати з України 1,4 мільйона тонн продовольства переважно для п'яти країн Азії та Африки, зокрема Китаю, Єгипту, Бангладеш та самої Туреччини, заблоковані Росією в турецьких територіальних водах. В міністерстві вказують, що такі дії РФ свідчать про наміри зірвати поставки продовольства на світові ринки.

Зазначається, що в червні з українських портів було експортовано лише 2 мільйони тонн продовольства, а ще 1 мільйон тонн або вантажиться, або вже частково завантажено на 13 суден — останні, які зареєстровані в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

"За 11 місяців 45 країн отримали 32,5 мільйона тонн продовольства. Ще додаткові 25 мільйонів тонн світ не отримав через саботаж Росії. Але і при цих показниках, за даними ООН, вдалось знизити світові ціни на продовольство на 22%. Це є прямим свідченням, що зернова угода потрібна світу", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві підтримують заяву Спільного координаційного центру, створеного в Стамбулі в рамках Чорноморської зернової ініціативи, про те, що всі сторони угоди негайно мають забезпечити доступ суден для експорту продовольства, бо це створює продовольчу небезпеку для всього світового ринку.

"Тільки спільними зусиллями світ здатен припинити продовольчий шантаж Росії. Ми закликаємо партнерів по угоді і всі країни цивілізованого світу відстоювати своє право на їжу. Україна зі свого боку також буде відстоювати право на вільне торговельне судноплавство, яке зафіксовано в міжнародних конвенціях", - наголошують у відомстві.

Нагадаємо, що дія "зернової угоди", укладеної в липні 2022 року з Туреччиною та ООН окремо Україною та РФ, наразі продовжена до 17 липня року поточного. Втім, російські представники заявляли, що мають намір з угоди вийти.

Раніше в РФ наполягали, аби Україна для продовження дії угоди відновила транзит російського аміаку через свою територію, а Україна - відповідно, гарантій від ООН того, що угода працюватиме нормально, якщо Київ дозволить транзит російського аміаку. Однак у червні відповідний аміакопровід почав потрапляти під обстріли на території Харківської області, зокрема з наслідками у вигляді розгерметизації, тобто непридатності до використання.