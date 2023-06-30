"Зернова угода" практично заблокована. Україна працює над альтернативними сценаріями експорту зерна

Робота "зернового коридору" останні місяці практично заблокована російською стороною, тому в уряді працюють над розвитком альтернативних сценаріїв експорту українського зерна.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, пише "Інтерфакс-Україна".

"З 1 травня до 28 червня інспекцію проходили в середньому два судна на вхід за три дні. Російська сторона їх реєструвала та відповідно брала участь в інспекції. А за останні дві доби (було проінспектовано, – Delo.ua) нуль суден на вхід", - зазначив він.

За його словами, у черзі на вхід до українських портів стоїть близько 30 суден, деякі з них очікують своєї черги понад 3,5 місяці. У той самий час немає прозорого алгоритму руху цієї черги, який би використовували всі сторони у спільному координаційному центрі.

"Є позиція України, Туреччини та ООН, яка полягає в тому, що інспекція має йти в порядку живої черги. Проте з початку червня існують дві проблеми – критично низька кількість інспекцій, у яких бере участь російська сторона, а також рандомне визначення суден із черги, які чекають на інспекції вже багато діб", - пояснив заступник міністра.

Він зазначив, що наступного тижня Україна чекає на чітку відповідь від сторін, з якими підписувала угода про роботу Чорноморської зернової ініціативи – ООН та Туреччини. Вони, будучи контрагентами договору, мають заявити свої офіційні позиції щодо цієї угоди.

"Все вказує на необхідність відкриття глибоководних портів та запуску інших (альтернативних, – Delo.ua) сценаріїв та механізмів", - наголосив Васьков і додав, що Україна чудово розуміє, з ким має справу, де знаходиться, і усвідомлює необхідність постійного розвитку альтернативних шляхів.

За його інформацією, розвиток альтернативних сценаріїв експорту українського зерна складається з трьох інфраструктурних складових: комплексу заходів із водними шляхами, автошляхом та залізницею. Заступник міністра також запевнив, що в кожному з цих напрямів уряд уже працює.

Нагадаємо, що 20 червня в Росії вкотре заявили про плани зупинити роботу зернової угоди після завершення терміну, на який її продовжили останнього разу. Тобто після 18 липня.

Ще перед цим продовженням РФ також погорожувала виходом із угоди й вимагала виконання низки своїх умов. Ішлося, зокрема, про розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних із продовольством та добривами, а також поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Крім того, РФ хотіла відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" та перепідключення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT.

Як пояснював посол України в Туреччині Василь Боднар, зернова угода не передбачає задоволення жодних потреб Росії. Однак країна-агресорка підписувала з ООН меморандум про сприяння у розв'язанні питань щодо аміакопроводу й зняття санкцій.