"Зерновое соглашение" практически заблокировано. Украина работает над альтернативными сценариями экспорта зерна

Работа "зернового коридора" в последние месяцы практически заблокирована российской стороной, поэтому в правительстве работают над развитием альтернативных сценариев экспорта украинского зерна.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, пишет "Интерфакс-Украина".

"С 1 мая до 28 июня инспекцию проходили в среднем два судна на вход за три дня. Российская сторона их регистрировала и соответственно принимала участие в инспекции. А за последние двое суток (было проинспектировано, – Delo.ua) ноль суден на вход", – отметил он.

По его словам, в очереди на вход в украинские порты стоит около 30 суден, некоторые из них ожидают своей очереди более 3,5 месяца. В то же время не существует прозрачного алгоритма движения этой очереди, который бы использовали все стороны в совместном координационном центре.

"Есть позиция Украины, Турции и ООН, которая состоит в том, что инспекция должна идти в порядке живой очереди. Однако с начала июня существуют две проблемы – критически низкое количество инспекций, в которых принимает участие российская сторона, а также рандомное определение суден из очереди, которая ожидает инспекций уже много суток", - пояснил замминистра.

Он отметил, что на следующей неделе Украина ожидает четкого ответа от сторон, с которыми подписывала соглашение о работе Черноморской зерновой инициативы – ООН и Турции. Они, являясь контрагентами договора, должны заявить свои официальные позиции по этому соглашению.

"Все указывает на необходимость открытия глубоководных портов и запуска других (альтернативных – Delo.ua) сценариев и механизмов", - подчеркнул Васьков и добавил, что Украина прекрасно понимает, с кем имеет дело, где находится, и осознает необходимость постоянного развития альтернативных путей. .

По его информации, развитие альтернативных сценариев экспорта украинского зерна состоит из трех инфраструктурных составляющих: комплекса мероприятий с водными путями, автодорогой и железной дорогой. Замминистра также заверил, что по каждому из этих направлений правительство уже ведет работу.

Напомним, что 20 июня в России в очередной раз заявили о планах остановить работу зернового соглашения после истечения срока, на который его продлили в последний раз. То есть после 18 июля.

Еще перед этим продолжением РФ также угрожала выходом из соглашения и требовала выполнения ряда своих условий. Речь шла, в частности, о разблокировке зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с продовольствием и удобрениями, а также возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания. Кроме того, РФ хотела возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и переподключения "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

Как объяснял посол Украины в Турции Василий Боднар, зерновое соглашение не предусматривает удовлетворения никаких потребностей России. Однако страна-агрессор подписывала с ООН меморандум о содействии в решении вопросов аммиакопровода и снятия санкций.