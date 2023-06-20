В Российской Федерации вновь заявляют, что планируют остановить работу "зернового соглашения" по истечении срока, на который его продлили в последний раз. То есть после 18 июля.

Об этом 20 июня заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, передает пропагандистское издание "РИА Новости".

По его словам, "Россия ведет к тому, чтобы остановить работу "зернового коридора". Он отметил, что в Москве понимают, что речь идет о договоренностях, которые касаются продовольствия для разных стран".

17 мая 2023 стало известно, что зерновую инициативу, которая имеет целью обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлили еще на 2 месяца - до 18 июля. Договоренности определили функционирование коридора из украинских портов в международные, но не предполагают удовлетворения потребностей России.

РФ угрожает остановить работу "зернового соглашения" с целью, чтобы стороны выполнили некоторые требования. Речь идет о том, что Россия настаивает на том, чтобы Украина возобновила транзит российского аммиака через свою территорию. В то же время, Украина требует от ООН гарантий того, что зерновое соглашение будет работать нормально, если Киев позволит транзит российского аммиака.

Ранее РФ также угрожала выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. В то же время у Киева есть "план Б": продолжение работы "зернового коридора" без обязательств со стороны РФ, если Москва расторгнет текущее соглашение по экспорту зерна.