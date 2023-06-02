Россияне обстреливают Николаевщину, чтобы не допустить регион к "зерновому соглашению" - Гуменюк

Российские войска из Кинбурнской косы обстреливают акваторию Днепро-Бугского лимана в направлении Очакова. Это делается для того, чтобы не допустить включения портов Николаевской области в "зерновое соглашение".

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление руководителя объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталии Гуменюк.

По ее словам, оккупанты продолжают терроризировать "зерновое соглашение" как на уровне Стамбульского координационного центра, где они наносят ущерб работе порта "Южный", что на Одесщине, блокируя его деятельность и искусственно создавая препятствия, так и на будущих перспективных направлениях.

Она отметила, что за прошедшие сутки оккупанты несколько раз обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины области. Разрушены частные дома, но пострадавших нет.

После разблокирования "зернового соглашения" в Турции заявили, что турецкие суда в рамках Черноморской зерновой инициативы смогут заходить в порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким не подтвердил данные о присоединении николаевских портов к "зерновому коридору".

"Над этим все работают, но подтвердить эту информацию я не могу. Это зависит от политических решений", – отметил он.

Напомним, 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после переговоров с Россией, Украиной и ООН соглашение о зерновом коридоре продлено еще на 2 месяца.