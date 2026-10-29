НБУ повысил учетную ставку до 16,5%

29 октября правление Национального банка приняло решение увеличить учетную ставку до 16,5%, учитывая существенное усиление ценового давления и ухудшение инфляционных ожиданий.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Причины решения

Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и ценовой динамики. НБУ готов гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков, учитывая как устойчивость ценового давления, так и возможные эффекты от ослабления экономической активности.

В последние месяцы инфляция в дальнейшем росла и заметно превысила предварительный прогноз НБУ. В сентябре общая инфляция ускорилась до 10,0% в годовом исчислении, а базовая – до 8,8% р/с. По оценкам НБУ, подобные тенденции сохранились и в октябре. Инфляционную динамику определили, прежде всего, прямые и вторичные эффекты от подорожания горючего в результате войны на Ближнем Востоке, а также интенсификация российских атак на складскую и логистическую инфраструктуру Украины.

В таких условиях инфляционные ожидания населения оставались волатильными и повышенными, а у банков и аналитиков они ощутимо ухудшились.

Напомним, 17 сентября правление Национального банка приняло решение увеличить учетную ставку до 16% на фоне повышения инфляции, которая, по расчетам регулятора, превысит его предварительные прогнозы.

Первыми на повышение учетной ставки традиционно отреагировали небольшие банки, однако за последний месяц свои ставки по гривневым депозитам начали пересматривать и крупные финучреждения со значительной долей рынка. В результате оживленный спрос на гривневые сбережения сохранялся. Объемы вложений населения в гривневые депозиты и инвестиции в ОВГЗ в национальной валюте в дальнейшем росли.

В НБУ считают, что повышение учетной ставки в октябре усилит трансмиссию предыдущих решений, что поддержит привлекательность гривневых активов. Текущее решение также будет способствовать ограничению давления на валютном рынке, которое усилилось из-за сокращения экспорта и ухудшения ожиданий на фоне интенсификации российских атак против бизнеса и гражданского населения.

Что будет со ставкой дальше?

Прогноз НБУ предусматривает удержание учетной ставки на текущем уровне до II квартала 2027 года. В то же время, НБУ будет гибко реагировать на фактическое развитие событий, учитывая влияние российских атак на инфляционную динамику и экономическую активность.

Для бизнеса сейчас главное понимать простую вещь. Быстрых дешевых денег не будет. Для людей высокие ставки могут сделать гривневые депозиты более привлекательными. Однако кредиты пока будут оставаться дорогими .

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте поссылке .