НБУ підвищив облікову ставку до 16,5 %

29 жовтня правління Національного банку ухвалило рішення збільшити облікову ставку до 16,5% з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НБУ.

Причини рішення

Це рішення підтримає привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку, що дасть змогу зберегти контрольованість інфляційних очікувань та цінової динаміки. НБУ готовий гнучко реагувати на подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності.

Упродовж останніх місяців інфляція надалі зростала й помітно перевищила попередній прогноз НБУ. У вересні загальна інфляція пришвидшилася до 10,0% у річному вимірі, а базова – до 8,8% р/р. За оцінками НБУ, такі тенденції зберіглися й у жовтні. Інфляційну динаміку визначили передусім прямі та вторинні ефекти від подорожчання пального внаслідок війни на Близькому Сході, а також інтенсифікація російських атак на складську й логістичну інфраструктуру України.

У таких умовах інфляційні очікування населення залишалися волатильними й підвищеними, а у банків та аналітиків вони відчутно погіршилися.

Нагадаємо, 17 вересня правління Національного банку ухвалило рішення збільшити облікову ставку до 16% на тлі підвищення інфляції, яка, за розрахунками регулятора, перевищить його попередні прогнози.

Першими на підвищення облікової ставки традиційно відреагували невеликі банки, однак упродовж останнього місяця свої ставки за гривневими депозитами почали переглядати і великі фінустанови зі значною часткою ринку. У результаті жвавий попит на гривневі заощадження зберігався. Обсяги вкладень населення в гривневі депозити та інвестиції в ОВДП у національній валюті надалі зростали.

У НБУ вважають, що підвищення облікової ставки в жовтні посилить трансмісію попередніх рішень, що підтримає привабливість гривневих активів. Поточне рішення також сприятиме обмеженню тиску на валютному ринку, який посилився через скорочення експорту та погіршення очікувань на тлі інтенсифікації російських атак проти бізнесу та цивільного населення.

Що буде зі ставкою далі?

Прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки на поточному рівні до II кварталу 2027 року. Водночас НБУ гнучко реагуватиме на фактичний розвиток подій, ураховуючи вплив російських атак на інфляційну динаміку та економічну активність.

Для бізнесу зараз головне розуміти просту річ. Швидких дешевих грошей не буде. Для людей високі ставки можуть зробити гривневі депозити привабливішими. Однак кредити поки залишатимуться дорогими.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Детальніше про те, на що впливає підвищення облікової ставки, читайте за посиланням.