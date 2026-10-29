Європа скорочує виробництво молока, на відміну від США: як це вплине на ціни

Динаміка європейського молочного ринку залишається неоднорідною: масло подорожчало, сухе незбиране молоко подешевшало, а сухе знежирене тримає високу ціну. Дефіцит сировини в Європі збільшує витрати переробників, а нарощування випуску в США посилює конкуренцію.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інфагро".

Після кількох місяців падіння вартість вершкового масла почала відновлюватися, додавши €50 за тонну й досягнувши позначки €3 700. Ціна на чедер утриматися на рівні €3 800 за тонну, тоді як сухе незбиране молоко подешевшало на €25.

Водночас високий попит підтримує вартість сухого знежиреного молока поблизу попередніх пікових значень.

Європа скорочує пропозицію сировини

Сезонне зниження продуктивності спричинило зменшення доступності молока в Європі. Це підвищило середню ціну на спотовому ринку до €0,47 за літр.

Такий стрибок здорожчує сировину для переробних підприємств, які закуповують додаткові обсяги для виготовлення сиру, масла та сухого молока.

На противагу європейському ринку, у вересні постачання молока в США зросли приблизно на 2%. Збільшення обсягів американської продукції може посилити конкуренцію для європейських експортерів на міжнародних аренах.

Продаж худоби підтримує американські ферми

Високі ціни на телят та вибракуваних корів забезпечують фермерам США до 20% загальної виручки. На деяких господарствах саме ці доходи формують прибутковість, компенсуючи високі витрати на виробництво молока.

Проте потенційне падіння цін на яловичину залишається ризиком, який може сповільнити темпи нарощування випуску сировини.

Що це означає для молочного ринку:

Вершкове масло: ціна починає відновлюватися після тривалого зниження.

Сухе знежирене молоко: сильний попит підтримує ціни поблизу попередніх максимумів.

Сухе незбиране молоко: зафіксовано незначне зниження ціни — на €25 за тонну.

Сировина в Європі: скорочення пропозиції та подорожчання спотового молока збільшують витрати переробників.

Міжнародна конкуренція: зростання виробництва у США може посилити тиск на європейських експортерів.

Нагадаємо, у вересні український ринок вершкового масла вже перебував під тиском через обмежений попит і ризик дешевшого імпорту з ЄС, який стримував можливості виробників підвищувати ціни.