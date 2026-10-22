Ціни на вершкове масло можуть впасти: експорт знизився удвічі, а склади переповнені

На українському ринку вершкового масла погіршується ситуація: попри зростання внутрішнього споживання, надлишки продукції залишаються значними, а обсяги виробництва суттєво не скорочуються.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Інфагро".

За даними аналітиків, через слабкий попит та обмежені експортні можливості найближчим часом ціни на масло можуть знизитися.

Реалізовувати продукцію стає дедалі складніше навіть за зниженими цінами. Зовнішні ринки не допомагають розвантажити складські запаси. Експорт до ЄС навряд чи допоможе стабілізувати ринок через несприятливу кон’юнктуру. Попит із боку Молдови та країн Кавказу залишається обмеженим.

Хоча у вересні експорт вершкового масла дещо пожвавився, за підсумками трьох кварталів 2026 року він скоротився майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Це суттєво вдарило по валютних надходженнях молочної галузі та посилило тиск на внутрішні ринкові ціни.

Експерти підкреслюють, що високі запаси масла, слабкий зовнішній попит і труднощі зі збутом створюють чіткі передумови для подальшого здешевлення продукту на українському ринку.

Нагадаємо, у вересні український ринок вершкового масла вже перебував під тиском через обмежений попит і ризик дешевшого імпорту з ЄС, який стримував можливості виробників підвищувати ціни.