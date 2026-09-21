Ціни на вершкове масло в Україні досягли межі: чому подальше подорожчання стало неможливим

У вересні ситуація на українському ринку вершкового масла залишається невизначеною. Вітчизняні виробники намагаються підтримувати висхідний ціновий тренд, сформований наприкінці літа, проте подальше здорожчання продукції стикається з низкою істотних ринкових обмежень.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інфагро".

Головним стримувальним фактором є пропозиція. Виробництво масла скорочується незначно через контракти на сухе молоко, що створює додаткові обсяги всередині країни. Водночас запаси достатні, а можливості експорту обмежені.

Загроза з боку європейського імпорту

Серйозним бар'єром для підвищення цін є ситуація в Європейському Союзі. Якщо внутрішні українські ціни перевищать показник, за якого імпорт стане економічно вигідним, вітчизняні виробники ризикують зіткнутися з жорсткою конкуренцією.

Додатковий тиск на ринок чинить регулярне надходження дешевого фасованого європейського масла, що не дозволяє підіймати ціни без реального зростання платоспроможного попиту.

На зовнішніх ринках також відсутні передумови для стрімких цінових стрибків. Попит з боку країн ЄС залишається стриманим, через що експорт блочного масла обмежений.

Основними експортними напрямками для українських компаній наразі залишаються Молдова та країни Кавказу, де вдається утримувати дещо вигідніші цінові умови.

Очікування виробників

Сьогодні виробники змушені орієнтуватися переважно на внутрішній ринок, проте простір для подальшого підвищення цін вичерпується. Будь-які спроби різко збільшити вартість продукції зустрічають опір покупців, оскільки нинішні ціни вже наближаються до межі, за якою українське масло втрачає конкурентоспроможність порівняно з імпортними аналогами.

Експерти зазначають, що суттєве зростання цін в Україні буде неможливим доти, доки європейський ринок не змінить загальний ціновий тренд.

Нагадаємо, через падіння світових цін та низькі тарифи в Європі український експорт молочних продуктів з початку року впав на 18% у грошовому вимірі.