Зеленський попросив Угорщину дозволити транзит українського зерна: Мадяр озвучив рішення

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що не бачить перешкод для транзиту українського зерна через країну до Західної Європи. Він наголосив, що йдеться про вантажі, які лише проходять її територією.

Як пише Dilo, про це Мадяр сказав в інтерв'ю RTL.

Очільник уряду Угорщини, який під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським 16 жовтня домовився про перезавантаження відносин між двома країнами, заявив, що не заперечуватиме проти такого рішення, якщо українське зерно лише проходитиме транзитом через Угорщину до інших країн.

"Під час нашої особистої зустрічі він сказав мені, що для них було б дуже корисно, якби вони могли перевозити кукурудзу в опломбованих залізничних вагонах до Західної Європи. Я відповів, що, доки йдеться виключно про транзит через країну, жодних перешкод не буде", — розповів угорський прем'єр.

Україна є одним із найбільших світових виробників пшениці, кукурудзи та насіння соняшнику. Близько 90% експорту цих культур здійснюється через Чорне море, де російські атаки майже повністю зупинили вивезення сільськогосподарської продукції з українських чорноморських портів.

За словами Мадяра, транзит зерна планують організувати за схемою, запропонованою невдовзі після повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року.

"Зеленський попросив Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину та всі сусідні країни дозволити транзит, як це було три-чотири роки тому, на початку війни", — сказав Мадяр.

Нагадаємо, Польща та Румунія відмовляються збільшувати транзит українського зерна через свою територію, попри заклики Києва допомогти вивезти врожай на тлі тривалої блокади Чорного моря.

Через обмеження роботи українських портів близько половини українського аграрного експорту опинилося під ризиком. За актуальними розрахунками, йдеться приблизно про 32 млн тонн продукції орієнтовною вартістю близько $10 млрд.