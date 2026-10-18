Зеленский попросил Венгрию разрешить транзит украинского зерна: что ответил Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что не видит препятствий для транзита украинского зерна через страну в Западную Европу. Он подчеркнул, что речь идет о грузах, которые только проходят по ее территории.

Как пишет Dilo, об этом Мадяр сказал в интервью RTL.

Глава правительства Венгрии, которое во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 октября договорился о перезагрузке отношений между двумя странами, заявил, что не будет возражать против такого решения, если украинское зерно будет только проходить транзитом через Венгрию в другие страны.

"Во время нашей личной встречи он сказал мне, что для них было бы очень полезно, если бы они могли перевозить кукурузу в опломбированных железнодорожных вагонах в Западную Европу. Я ответил, что пока речь идет исключительно о транзите через страну, никаких препятствий не будет", — рассказал венгерский премьер.

Украина является одним из крупнейших мировых производителей пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника. Около 90% экспорта этих культур производится через Черное море, где российские атаки почти полностью остановили вывоз сельскохозяйственной продукции из украинских черноморских портов.

По словам Мадяра, транзит зерна планируется организовать по схеме, предложенной вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

"Зеленский попросил Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и все соседние страны разрешить транзит, как это было три-четыре года назад, в начале войны", - сказал Мадяр.

Напомним, Польша и Румыния отказываются увеличивать транзит украинского зерна через свою территорию, невзирая на призывы Киева помочь вывезти урожай на фоне длительной блокады Черного моря.

Из-за ограничения работы украинских портов около половины украинского аграрного экспорта оказалось под риском. По актуальным расчетам, речь идет примерно о 32 млн. тонн продукции ориентировочной стоимостью около $10 млрд.