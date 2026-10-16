Мадяр заявил о готовности Венгрии помочь Украине добиться прекращения огня

Венгрия готова способствовать скорейшему прекращению огня и установлению продолжительного мира в Украине дипломатическими средствами.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадяр заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

По словам Мадяра, в ходе переговоров он выразил солидарность с Украиной из-за российской агрессии и заверил в готовности Будапешта способствовать мирному урегулированию дипломатическими средствами.

Отдельное внимание во время встречи стороны уделили положению национальных меньшинств в обеих странах. По итогам переговоров Зеленский и Мадяр договорились продлить консультации на уровне министерств.

Мадяр приветствовал политическое соглашение между Украиной и Венгрией об усилении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. Он назвал принятие Верховной Радой закона об образовании национальных меньшинств и начало его реализации первым шагом по восстановлению взаимного доверия между государствами.

Также венгерский премьер поблагодарил украинский парламент за сентябрьскую резолюцию по преступлениям против венгров Закарпатья в 1944–1946 годах, в частности принудительного труда и массовой депортации.

По словам Мадяра, стороны согласились, что в интересах обоих государств вывести политические и экономические отношения на новый уровень.

Таким образом, переговоры в Брюсселе охватили как вопросы дипломатического содействия прекращению войны в Украине, так и двустороннее сотрудничество, в частности, защиту прав национальных меньшинств и восстановление доверия между Киевом и Будапештом.

Недавно группа "Нафтогаз"подписала меморандум с венгерской компанией MOL о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов для нужд Украины на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы.

После этого премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что в стране не построят нефтехранилище для Украины, пока у власти партия "Тиса". Он также назвал неприемлемым, что MOL договаривалась об этом с "Нефтегазом" без согласия правительства.