Украина создаст стратегические запасы горючего в Венгрии

Группа "Нафтогаз" подписала меморандум с венгерской компанией MOL о строительстве мощностей по хранению нефтепродуктов для нужд Украины на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы.

Как пишет Dilo, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

По его словам, это не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией. Глава "Нафтогаза" рассказал, что терминал построят вблизи украино-венгерской границы.

"В условиях постоянных российских атак на нашу топливную инфраструктуру диверсификация маршрутов поставок и создание дополнительных мощностей хранения за пределами зоны обстрелов - это вопрос стабильности всего рынка", - подчеркнул Федоренко.

Руководитель "Нафтогаза" добавил, что договоренности с MOL достигли на Карпатском экономическом форуме в рамках саммита С8.

О MOL

MOL – крупнейший производитель углеводородов в Венгрии, имеющий около 1,300 нефтяных и газовых скважин. В 2024 году MOL обеспечивал 47% отечественной добычи нефти (около 600 тыс. тонн) и почти 90% отечественной добычи природного газа (около 1.5 млрд куб. м). Добыча нефти и газа MOL Group в настоящее время составляет около 39% общего объема добычи. В рамках своего международного портфеля MOL Group имеет активы разведки и добычи нефти и газа в девяти странах, из которых она ведет добычу в восьми странах.

В сентябре 2024 года венгерская энергетическая компания MOL заявила о достижение соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по территории Украины через нефтепровод "Дружба".

23 апреля 2026 года в Венгрию возобновились поставки российской нефти нефтепроводом "Дружба", остановленным в течение почти трех месяцев

Пока российская нефть обеспечивает две трети потребностей Венгрии, но MOL планирует полностью отказаться от нее.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

Ранее правительство согласовало реализацию экспериментального проекта по введению подземного хранения нефтепродуктов из состава минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в условиях военного положения.