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В Украине создадут подземные хранилища для горючего: правительство приняло решение

асс
В Украине создадут подземные хранилища для горючего / Depositphotos

Кабинет министров Украины согласовал реализацию экспериментального проекта по внедрению подземного хранения нефтепродуктов из состава минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в условиях военного положения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на постановление правительства.

Согласно документу, проект будут реализовываться во время действия правового режима военного положения в Украине, но не дольше двух лет со дня вступления в силу постановления.

Кто будет отвечать за подземное хранение

Координатором экспериментального проекта правительство определило Министерство энергетики Украины. Статус специализированного ответственного хранителя нефтепродуктов получило АО "Укртранснефть".

Минэнерго совместно с НАК "Нафтогаз Украины" и "Укртранснефтью" обязаны в течение месяца обеспечить привлечение государственного имущества (не подлежащих приватизации объектов права государственной собственности) для практической реализации инициативы.

Кроме того, АО "Укртранснефть" получило разрешение использовать на правах аренды имущество, находящееся в управлении Государственного агентства по управлению резервами.

Напомним, ранее издание разбиралось, в чем состоят риски мобильных АЗС на прифронтовых территориях. Из-за целенаправленных ударов окупантов по стационарным автозаправкам в парламенте инициировали создание передвижных комплексов на базе бензовозов, однако идея натолкнулась на ряд безопасных и законодательных препятствий.

Автор:
Максим Кольц

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