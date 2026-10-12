Прибыль 50 крупнейших ритейлеров РФ упала почти втрое из-за падения спроса

Чистая прибыль 50 крупнейших ритейлеров России резко сократилась на фоне ухудшения состояния экономики и массовой экономии граждан. По итогам 2025 года показатель упал почти втрое в годовом исчислении — с 6,4 млрд до 2,35 млрд долларов, а рентабельность бизнеса снизилась с 3,3% до 1,1%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

В то же время, совокупная выручка ведущих ритейлеров в 2025 году выросла на 8,3% — со 198,9 миллиарда до 215,3 миллиарда долларов. При этом десятка лидеров увеличила доходы на 11,4% (до 150,8 миллиарда долларов), тогда как остальные 40 компаний нарастили выручку всего на 5%.

Рост доходов среди лидеров рынка распределился следующим образом:

"Х5" - на 19% (до 50,3 миллиарда долларов);

"Магнит" - на 15% (до 38,25 миллиарда долларов);

"Mercury Retail" - на 20% (до 18,6 миллиарда долларов);

"Лента" - на 24% (до 12 миллиардов долларов);

"ДНС" - на 3% (до 8,7 миллиарда долларов).

Почему обвалились доходы сетей

На падение чистой прибыли повлияли рост стоимости обслуживания кредитов, удорожание логистики, повышение зарплат и замедление спроса. Поскольку ритейл является бизнесом с низкой маржинальностью и высокими постоянными затратами, сети не смогли перевести рост расходов на логистику, оплату труда и упаковку конечного покупателя.

Кроме того, компании вынуждены были наращивать скидки в борьбе за клиентов, а также продолжали тратить средства на покупку активов и развитие оптово-распределительной инфраструктуры.

Россияне перешли в режим экономии в прошлом году, урезая расходы на пищевые продукты, лекарства, одежду и обувь, а в 2026 году этот тренд только усилился.

согласно исследованию НИУ ВШЭ и дискаунтера "Чижик", 40,2% россиян стали экономить в обычных магазинах, а 28,2% - в интернете;

опрос холдинга "Ромир" показал, что 58% потребителей сознательно отказываются от покупавшихся ранее товаров;

57% опрошенных пытаются найти более дешевые аналоги в низших ценовых категориях;

46% граждан стараются как можно реже ходить в магазины.

Напомним, ранее сообщалось, что самый большой в России ритейлер электроники закрывает сотни магазинов и прекращает выплаты продавцам. Сеть магазинов "М.Видео" - крупнейший в России ритейлер электроники и бытовой техники - столкнулась с финансовыми трудностями из-за падения выручки и убытков, что заставляет ее закрывать до 30% магазинов и задерживать выплаты продавцам на собственном маркетплейсе.