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Прибуток 50 найбільших ритейлерів РФ упав майже втричі через падіння попиту
Чистий прибуток 50 найбільших ритейлерів Росії різко скоротився на тлі погіршення стану економіки та масової економії громадян. За підсумками 2025 року показник упав майже втричі в річному вимірі — з 6,4 мільярда до 2,35 мільярда доларів, а рентабельність бізнесу знизилася з 3,3% до 1,1%.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.
Водночас сукупна виручка провідних ритейлерів у 2025 році зросла на 8,3% — з 198,9 мільярда до 215,3 мільярда доларів. При цьому десятка лідерів збільшила доходи на 11,4% (до 150,8 мільярда доларів), тоді як решта 40 компаній наростили виторг лише на 5%.
Зростання доходів серед лідерів ринку розподілилося таким чином:
- "Х5" — на 19% (до 50,3 мільярда доларів);
- "Магніт" — на 15% (до 38,25 мільярда доларів);
- "Mercury Retail" — на 20% (до 18,6 мільярда доларів);
- "Лента" — на 24% (до 12 мільярдів доларів);
- "ДНС" — на 3% (до 8,7 мільярда доларів).
Чому обвалилися прибутки мереж
На падіння чистого прибутку вплинули зростання вартості обслуговування кредитів, подорожчання логістики, підвищення зарплат і уповільнення попиту. Оскільки ритейл є бізнесом із низькою маржинальністю та високими постійними витратами, мережі не змогли перекласти зростання видатків на логістику, оплату праці та упаковку на кінцевого покупця.
Крім того, компанії були змушені нарощувати знижки в боротьбі за клієнтів, а також продовжували витрачати кошти на купівлю активів і розбудову гуртово-розподільчої інфраструктури.
Росіяни перейшли в режим економії торік, урізаючи витрати на харчові продукти, ліки, одяг і взуття, а у 2026 році цей тренд лише посилився:
- згідно з дослідженням НДУ ВШЕ та дискаунтера "Чижик", 40,2% росіян почали заощаджувати у звичайних магазинах, а 28,2% — в інтернеті;
- опитування холдингу "Ромир" показало, що 58% споживачів свідомо відмовляються від товарів, які купували раніше;
- 57% опитаних намагаються знайти дешевші аналоги в нижчих цінових категоріях;
- 46% громадян намагаються якомога рідше ходити до магазинів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший у Росії ритейлер електроніки закриває сотні магазинів і припиняє виплати продавцям. Мережа магазинів "М.Відео" — найбільший у Росії ритейлер електроніки та побутової техніки — зіткнулася з фінансовими труднощами через падіння виторгу та збитки, що змушує її закривати до 30% магазинів і затримувати виплати продавцям на власному маркетплейсі.