Бізнес у РФ масово урізає виплати працівникам через фінансові проблеми

Російські компанії почали відмовлятися від виплат річних премій співробітникам на тлі депресії в економіці та важкого фінансового становища.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За підсумками 2026 року не будуть преміювати працівників майже половина організацій — 46,9%. Ще у 20,4% рішення про виплати відкладено на невизначений термін, а в 10,4% винагороду отримає лише частина персоналу. При цьому гарантовано виплатити премії всьому колективу збираються тільки 22,3% компаній.

Причини відмови від виплат

Головною причиною відмови від премій 56,9% учасників опитування назвали фінансові результати за рік:

ще 23% орієнтуються на рішення власника або головної компанії;

податкове навантаження та розмір страхових внесків із премій стали визначальним фактором для 8,8% респондентів.

Голова координаційної ради АНО "Центр захисту бізнесу" Катерина Авдєєва пов'язала тенденцію зі зростанням податків і витрат. Так, з 1 січня 2025 року влада збільшила податок на прибуток з 20% до 25%, а з 2026 року — ПДВ до 22%. Крім того, різко було знижено поріг для обов'язкової сплати ПДВ на спрощеній системі оподаткування (ССО) — з 60 млн до 20 млн рублів.

Також позначається дороге фінансування: ключова ставка залишається на рівні 14%. У той самий час за типової рентабельності для багатьох галузей позикове фінансування під 10–15% економічно беззмістовне: депозит під 13–19% дає порівнянну дохідність без підприємницького ризику, зазначила Авдєєва. Одночасно з цим компанії стикаються з обмеженим попитом, а контрагенти все частіше несвоєчасно оплачують рахунки.

Розрив між великим і малим бізнесом

На цьому тлі в питанні виплат премій виникне розрив між великим і малим бізнесом, прогнозує провідна експертка "Актион Бухгалтерия" Алла Старченко:

у великих компаній є система KPI, резерви та формалізовані програми мотивації — вони продовжать платити премії;

своєю чергою малий бізнес, де рішення залежить від однієї людини та поточного виторгу, все частіше відмовлятиметься від премій або обмежуватиме їх парою ключових співробітників.

Зараз головним ризиком для бізнесу стає подальше зростання податків, каже Авдєєва. За її словами, відмова від премій може стати нормою, щоб забезпечити виживання бізнесу, але водночас це може бути ударом по продуктивності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії понад 50 компаній опинилися на межі дефолту за облігаціями. Понад 50 російських компаній на тлі погіршення ситуації в економіці можуть цього року порушити зобов'язання за облігаціями та допустити дефолт. Кількість таких випадків уже стала максимальною за десятиліття та наближається до рекорду за останні 17 років.