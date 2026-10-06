Рекорд за 17 років: у РФ понад 50 компаній опинилися на межі дефолту за облігаціями

Понад 50 російських компаній на тлі погіршення ситуації в економіці можуть цього року порушити зобов'язання за облігаціями та допустити дефолт. Кількість таких випадків уже стала максимальною за десятиліття та наближається до рекорду за останні 17 років.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За інформацією агентства "Національні кредитні рейтинги", з початку року прострочення за виплатами облігаційних позик допустили щонайменше 30 організацій, причому 20 із них — уперше.

Лише поодинокі емітенти після технічного дефолту змогли здійснити виплати. За підрахунками інвестиційного банку "Сінара", у 2026 році обсяг прострочених платежів зріс до 41 млрд рублів проти 34 млрд роком раніше.

Порівняння з кризами 2009 та 2015 років

Керуючий директор Національного рейтингового агентства (НРА) Павло Жолобаєв зазначив, що поточна ситуація впритул наблизилася до показників 2015 року, коли через санкції за окупацію Криму, падіння цін на нафту, обвал рубля та жорстку монетарну політику Центробанку боргові зобов'язання порушили 52 компанії.

Абсолютний рекорд фіксували у 2009 році під час наслідків світової кризи: тоді зобов'язання за облігаціями зірвали понад 100 російських емітентів, а обсяг проблемного боргу досяг майже 200 млрд рублів.

Причини хвилі неплатежів та перспективи 2027 року

Головним чинником проблем бізнесу аналітики називають тривалий період високих процентних ставок, що триває з 2023 року. Організації залучають фінансування під високий відсоток, але не можуть рефінансувати його на вигідніших умовах.

Водночас у SberCIB Investment Research зазначають, що ситуація поки що не має характеру системного боргового кризи: дефолти відбуваються переважно серед компаній із низькими кредитними рейтингами та значним борговим навантаженням.

У разі невиплати за облігаціями емітенту надається 10 робочих днів для пошуку коштів і виконання зобов'язань. Якщо цього не відбувається, компанії зазвичай пропонують інвесторам план реструктуризації — наприклад, відтермінування виплат в обмін на підвищений процент.

У SberCIB Investment Research очікують поступового зниження ключової ставки — до 13,75% наприкінці 2026 року та до 10% наприкінці 2027-го. Проте темпи зростання реального ВВП прогнозують на рівні лише близько 0,5%. Через це виплати за простроченими паперами відновлюватимуться повільно, а кількість дефолтів у 2027 році залишатиметься високою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські банки готуються до масових неплатежів за кредитами малого і середнього бізнесу. Російські банки почали готуватися до неплатежів за виданими малому та середньому бізнесу кредитами. На погіршення ситуації найближчим часом очікують 63% банківських ризик-менеджерів.