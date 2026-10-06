Рекорд за 17 лет: в РФ более 50 компаний оказались на грани дефолта по облигациям

Более 50 российских компаний на фоне ухудшающейся ситуации в экономике могут в этом году нарушить обязательства по облигациям и допустить дефолт. Количество таких случаев уже стало максимальным за десятилетие и приближается к рекорду за последние 17 лет.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По информации агентства "Национальные кредитные рейтинги", с начала года просрочку по выплатам облигационных займов допустили по меньшей мере 30 организаций, причем 20 из них впервые.

Лишь единичные эмитенты после технического дефолта смогли осуществить выплаты. По подсчетам инвестиционного банка "Синара", в 2026 году объем просроченных платежей вырос до 41 млрд рублей по сравнению с 34 млрд годом ранее.

Сравнение с кризисами 2009 и 2015 годов

Управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Жолобаев отметил, что текущая ситуация вплотную приблизилась к показателям 2015 года, когда из-за санкций за оккупацию Крыма, падения цен на нефть, обвал рубля и жесткой монетарной политики Центробанка долговые обязательства нарушили 52 компании.

Абсолютный рекорд фиксировали в 2009 году в результате последствий мирового кризиса: тогда обязательства по облигациям сорвали более 100 российских эмитентов, а объем проблемного долга достиг почти 200 млрд рублей.

Причины волны неплатежей и перспективы 2027 года

Главным фактором проблем бизнеса аналитики называют длительный период высоких процентных ставок, продолжающийся с 2023 года. Организации привлекают финансирование под высокий процент, но не могут рефинансировать его на более выгодных условиях.

В то же время в SberCIB Investment Research отмечают, что ситуация пока не носит характер системного долгового кризиса: дефолты происходят преимущественно среди компаний с низкими кредитными рейтингами и значительными долговыми нагрузками.

В случае невыплаты по облигациям эмитента предоставляется 10 рабочих дней для поиска средств и выполнения обязательств. Если этого не происходит, компании обычно предлагают инвесторам план реструктуризации, например, отсрочку выплат в обмен на повышенный процент.

В SberCIB Investment Research ожидается постепенное снижение ключевой ставки — до 13,75% в конце 2026 года и до 10% в конце 2027-го. Однако темпы роста реального ВВП прогнозируют на уровне всего около 0,5%. Поэтому выплаты по просроченным бумагам будут возобновляться медленно, а количество дефолтов в 2027 году будет оставаться высоким.

Напомним, ранее сообщалось, что российские банки готовятся к массовым неплатежам по кредитам малого и среднего бизнеса. Российские банки начали готовиться к неплатежам по выданным малому и среднему бизнесу кредитам. Ухудшения ситуации в ближайшее время ожидают 63% банковских риск-менеджеров.