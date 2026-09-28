Российские банки готовятся к массовым неплатежам по кредитам малого и среднего бизнеса

Российские банки начали готовиться к неплатежам по выданным малому и среднему бизнесу кредитам. Ухудшения ситуации в ближайшее время ожидают 63% банковских риск-менеджеров.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Факторы воздействия

Как показал опрос компании Б1 с участием представителей 39 банков, 75% респондентов считают повышение налогов ключевым фактором, что негативно влияет на качество кредитного портфеля малого и среднего бизнеса. Кроме того, 72% опрошенных отметили высокую ключевую ставку, 53% — чрезмерную долговую нагрузку компаний, а 50% — острую нехватку у них собственных оборотных средств.

Налоговые изменения и реакция банков

С 1 января 2026 года правительство РФ повысило ставку НДС с 20% до 22%, а порог дохода для освобождения бизнеса от его уплаты на упрощенной системе налогообложения снизился втрое – с 60 млн руб. до 20 млн руб. Также отменены сниженные тарифы в размере 15% для большинства предприятий. Сильнее всего неплатежи беспокоят крупные (83% опрошенных) и средние (80%) банки.

На этом фоне кредитные организации сменяют работу: 76% опрошенных пересматривают процедуру принятия решений о кредитовании и мониторинге качества заемщиков, а 60% меняют подходы к работе с просроченной задолженностью.

По оценке агентства "Национальные кредитные рейтинги", на 1 мая 2026 года каждый шестой субъект МПБ имел просроченную задолженность по кредитам. В то же время в Центральном банке не видят системной угрозы для банковского сектора.

Ранее сообщалось, что у российских банков нет достаточной свободной рублевой ликвидности для покупки государственных облигаций, с помощью которых Минфин РФ финансирует дефицит бюджета. Поэтому правительству все сложнее привлекать средства на внутреннем рынке без дополнительной поддержки Центрального банка.