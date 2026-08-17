Российские банки закрыли рекордное количество отделений в 2026 году: какие причины

В январе-августе 2026 года российские банки закрыли 1 370 дополнительных офисов, что стало рекордным показателем за последние семь лет. В среднем ежемесячно прекращали работу 196 отделений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

На Сбербанк пришлось около 40% всех закрытий — компания остановила работу почти 540 офисов.

Причины ликвидации

Ликвидация отделений происходит на фоне регулярных отключений мобильного интернета, которые делают невозможным дистанционное обслуживание.

Также в связи с усилением контроля над банковскими операциями россияне чаще сталкиваются с блокировками счетов, а для снятия ограничений требуется личное присутствие в отделении.

Прогнозы по работе отделений

Как отмечают аналитики, сокращение сети позволяет снизить расходы банков в условиях роста расходов и нехватки сотрудников. Из-за перехода клиентов на дистанционные сервисы количество отделений через пять лет может уменьшиться в 2–2,5 раза — ориентировочно до 12 тыс. офисов.

Полностью отказаться от физических офисов банки в России не смогут из-за неравномерного проникновения технологий и необходимости личного присутствия при выполнении части операций.

"Банкам придется искать баланс между экономической эффективностью сети и доступностью банковских услуг для населения", - отметил управляющий директор рейтингов финансовых институтов Независимого рейтингового агентства Константин Бородулин.

По его словам, простые операции все чаще будут переходить в цифровой формат, а отделения будут использоваться преимущественно для сложных продуктов, консультаций и ситуаций, нуждающихся в помощи сотрудников.

Напомним, за три месяца граждане РФ приобрели наличную валюту на 158,9 млрд рублей. Рост тревожности по поводу экономической ситуации в стране заставляют россиян забирать средства из банков. Конвертация наличных денег в валюту привела к ослаблению российского рубля.