Російські банки закрили рекордну кількість відділень у 2026 році: які причини

Протягом січня-серпня 2026 року російські банки закрили 1 370 додаткових офісів, що стало рекордним показником за останні сім років. У середньому щомісяця припиняли роботу 196 відділень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

На "Сбербанк" припало близько 40% усіх закриттів — компанія зупинила роботу майже 540 офісів.

Причини ліквідації

Ліквідація відділень відбувається на тлі регулярних відключень мобільного інтернету, які унеможливлюють дистанційне обслуговування.

Також у зв'язку з посиленням контролю за банківськими операціями росіяни частіше стикаються з блокуваннями рахунків, а для зняття обмежень потрібна особиста присутність у відділенні.

Прогнози щодо роботи відділень

Як зазначають аналітики, скорочення мережі дозволяє зменшити витрати банків в умовах зростання видатків і нестачі співробітників. Через перехід клієнтів на дистанційні сервіси кількість відділень через п'ять років може зменшитися у 2–2,5 рази — орієнтовно до 12 тис. офісів.

Повністю відмовитися від фізичних офісів банки в Росії не зможуть через нерівномірне проникнення технологій та необхідність особистої присутності під час виконання частини операцій.

"Банкам доведеться шукати баланс між економічною ефективністю мережі та доступністю банківських послуг для населення", — зазначив керуючий директор рейтингів фінансових інститутів Незалежного рейтингового агентства Костянтин Бородулін.

За його словами, прості операції все частіше переходитимуть у цифровий формат, а відділення використовуватимуться переважно для складних продуктів, консультацій та ситуацій, які потребують допомоги співробітників.

Нагадаємо, за три місяці громадяни РФ придбали готівкової валюти на 158,9 млрд рублів. Зростання тривожності щодо економічної ситуації в країні змушують росіян забирати кошти з банків. Конвертація готівки у валюту призвела до послаблення російського рубля.