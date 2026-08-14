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Росіяни масово забирають гроші з банків: яка причина

російські рублі
Відтік грошей із банківської системи Росії триває сьомий місяць поспіль / Freepik

Відтік готівкових коштів із банківської системи Росії продовжується сьомий місяць поспіль. За перші два тижні серпня обсяг готівки в обігу збільшився на 286,4 млрд рублів (близько $3,57 млрд). 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Банки втрачали кошти щодня: найменший відтік зафіксували 3 серпня — 0,8 млрд рублів, а найбільший — 12 серпня, коли з рахунків зняли 56,8 млрд рублів.

З початку року обсяг готівки в обігу зріс на 2,4 трлн рублів. Ця сума дорівнює майже двом річним бюджетам Московської області (1,3 трлн рублів) або восьми річним бюджетам Ленінградської області (309 млрд рублів). Рекордний місячний відтік коштів зафіксували у липні — понад 620 млрд рублів. У серпні банківська система втрачає в середньому понад 20 млрд рублів ($240 млн) щодня.

Чому росіяни забирають гроші з банків

Згідно з банківською статистикою за липень, кошти фізичних осіб втрачають усі великі фінансові установи, крім "Сбербанку".

"Бажання звести бюджет до нульового дефіциту не тільки призвело до підвищення податків, цін і забрало частину бізнесу в "сіру" зону, а й змусило уряд активніше збирати податки. Це природно викликало побоювання та скорочення безготівкових розрахунків", — пояснив економіст Віктор Тунєв.

Також на поведінку вкладників впливають ризики втрати коштів. За словами фінансового директора "Сбербанку Тараса Скворцова, люди реагують на заяви про можливе вилучення вкладів для фінансування війни.

Перехід у валюту та "сірий" сектор

Частину знятих коштів громадяни переводять у готівкову іноземну валюту. За даними Центрального банку РФ, у квітні, травні та червні сумарні накопичення громадян у готівковій валюті зросли на 150 млрд рублів (орієнтовно $1,78 млрд), що стало максимальним показником з перших місяців повномасштабного вторгнення. 

Раніше повідомлялося, що за три місяці громадяни РФ придбали готівкової валюти на 158,9 млрд рублів. Зростання тривожності щодо економічної ситуації в країні змушують росіян забирати кошти з банків. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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