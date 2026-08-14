Россияне массово забирают деньги из банков: какая причина

Отток наличных денежных средств из банковской системы России продолжается седьмой месяц подряд. За первые две недели августа объем наличных денег в обращении увеличился на 286,4 млрд рублей (около $3,57 млрд).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Банки теряли средства ежедневно: наименьший отток зафиксировали 3 августа – 0,8 млрд рублей, а самый большой – 12 августа, когда со счетов сняли 56,8 млрд рублей.

С начала года объем наличных денег в обращении вырос на 2,4 трлн рублей. Эта сумма равняется почти двум годовым бюджетам Московской области (1,3 трлн рублей) или восьми летним бюджетам Ленинградской области (309 млрд рублей). Рекордный месячный отток средств зафиксировали в июле – более 620 млрд рублей. В августе банковская система теряет в среднем более 20 млрд. рублей ($240 млн.) ежедневно.

Почему россияне забирают деньги из банков

Согласно банковской статистике за июль, средства физических лиц теряют все крупные финансовые учреждения, кроме Сбербанка.

"Желание свести бюджет к нулевому дефициту не только привело к повышению налогов, цен и забрало часть бизнеса в "серую" зону, но и заставило правительство активнее собирать налоги. Это естественно вызвало опасения и сокращение безналичных расчетов", - пояснил экономист Виктор Тунев.

Также на поведение вкладчиков оказывают влияние риски потери средств. По словам финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова, люди реагируют на заявления о возможном изъятии вкладов для финансирования войны.

Переход в валюту и "серый" сектор

Часть снятых средств граждане переводят в наличную иностранную валюту. По данным Центрального банка РФ, в апреле, мае и июне суммарные накопления граждан в наличной валюте выросли на 150 млрд рублей (ориентировочно $1,78 млрд), что явилось максимальным показателем с первых месяцев полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что за три месяца граждане РФ приобрели наличную валюту на 158,9 млрд рублей. Рост тревожности по поводу экономической ситуации в стране заставляют россиян забирать средства из банков.