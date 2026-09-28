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В Україні запустили новий інструмент для аналізу цін і тарифів на світло: які дані доступні

тарифи на електроенергію
Вже цього року тарифи на світло і газ для населення виростуть на 25% / Depositphotos

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) запустила інтерактивний дашборд із даними про ціни та тарифи на електроенергію з ІІІ кварталу 2019 року по І квартал 2026 року.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба регулятора.

Можливості нового сервісу

За допомогою дашборду можна аналізувати:

  • показники для побутових і непобутових споживачів; 
  • порівнювати дані між регіонами України; 
  • переглядати інформацію за окремими надавачами послуг; 
  • відстежувати зміну складових кінцевої ціни; 
  • аналізувати дані за роками, кварталами та видами тарифів.

Вся інформація представлена у графічному та картографічному форматах. 

Фото 2 — В Україні запустили новий інструмент для аналізу цін і тарифів на світло: які дані доступні
Ціни та тарифи на електроенергію на роздрібному ринку

Новий інструмент доступний на офіційному вебсайті НКРЕКП у підрубриці “Індикатори та показники моніторингу ринку електричної енергії, що підлягають розкриттю під час дії воєнного стану”.

Нагадаємо, нещодавно НКРЕКП оновила правила ринку електроенергії, посиливши захист споживачів під час відключення та відновлення електропостачання.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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