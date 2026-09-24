Регулятор змінив правила відключення світла за борги: за що споживачі не платитимуть

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оновила правила ринку електроенергії, посиливши захист споживачів під час відключення та відновлення електропостачання.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба регулятора.

Коли споживач не платитиме

В НКРЕКП зазначили, що за новиними правилами побутові споживачі не платитимуть за відключення і повторне підключення, якщо на момент попередження їхній борг був меншим за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Це правило діятиме і тоді, коли після відключення оператор уточнить споживання за показами лічильника. Якщо виявиться, що на момент відключення борг був нижчим за встановлений поріг, витрати на роботи має оплатити оператор системи.

Не платитиме споживач і в разі, якщо його відключили з порушенням установленої процедури.

Держрегулятор також визначив єдиний підхід до вартості відключення та підключення. Якщо це технічно можливо і є доступ до обладнання, оператор має обрати найпростіший і найдешевший спосіб виконання робіт. Вартість послуг не зможе перевищувати граничну суму, розраховану за правилами.

Перелік послуг та їхню вартість оператори мають публікувати на своїх сайтах.

Як фіксуватимуть відключення

Після роботи оператор має скласти акт. У ньому зазначатимуть дату і час, спосіб відключення, EIC-код та покази лічильника, якщо їх можна зафіксувати. Копію акта передадуть споживачу, а за його відсутності на місці — надішлють протягом трьох робочих днів.

Відновити електропостачання у передбачених правилами випадках мають протягом трьох робочих днів у містах та п’яти робочих днів у сільській місцевості після усунення причин відключення і виконання необхідних умов.

Постанова набирає чинності наступного дня після оприлюднення на сайті НКРЕКП. Новий механізм розрахунку вартості відключення та підключення запрацює з 1 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року в Україні набули чинності нові правила НКРЕКП щодо приєднання до електромереж. Документ запроваджує гнучкі підключення, окремий облік відбору та відпуску енергії, а також механізм спільного використання інфраструктури кількома об’єктами.