Регулятор изменил правила отключения света за долги: за что потребители не будут платить

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обновила правила рынка электроэнергии, усилив защиту потребителей при отключении и возобновлении электроснабжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Когда потребитель не будет платить

В НКРЭКУ отметили, что по новому правилу бытовые потребители не будут платить за отключение и повторное подключение, если на момент предупреждения их долг был меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Это правило будет действовать и тогда, когда после отключения оператор уточнит потребление по показаниям счетчика. Если окажется, что на момент отключения долг был ниже установленного порога, затраты на работы должен оплатить оператор системы.

Не будет платить потребитель и в случае если его отключили с нарушением установленной процедуры.

Госрегулятор также определил единый подход к стоимости отключения и подключения. Если это технически возможно и доступ к оборудованию, оператор должен выбрать самый простой и дешевый способ выполнения работ. Стоимость услуг не сможет превышать предельную сумму, рассчитанную по правилам.

Список услуг и их стоимость операторы должны публиковать на своих сайтах.

Как будут фиксировать отключение

После работы оператор должен составить акт. В нем будут указаны дата и время, способ отключения, EIC-код и показ счетчика, если их можно зафиксировать. Копию акта передадут потребителю, а при его отсутствии на месте — пришлют в течение трех рабочих дней.

Восстановить электроснабжение в предусмотренных правилами случаях в течение трех рабочих дней в городах и пяти рабочих дней в сельской местности после устранения причин отключения и выполнения необходимых условий.

Постановление вступает в силу на следующий день после обнародования на сайте НКРЭКУ. Новый механизм расчета стоимости отключения и подключения заработает с 1 октября 2026 года.

Напомним, с 1 сентября 2026 года в Украине вступили в силу новые правила НКРЭКУ по присоединению к электросетям. Документ устанавливает гибкие подключения, отдельный учет отбора и отпуска энергии, а также механизм совместного использования инфраструктуры несколькими объектами.