В Украине обновили правила присоединения к электросетям: что изменится для участников рынка

С 1 сентября 2026 г. в Украине вступили в силу новые правила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) относительно присоединения к электросетям. Документ устанавливает гибкие подключения, отдельный учет отбора и отпуска энергии, а также механизм совместного использования инфраструктуры несколькими объектами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отметили в НКРЭКУ, обновленное регулирование расширяет возможности участников рынка и предусматривает более гибкие условия использования электрических сетей.

Что меняется с 1 сентября

Новое регулирование предполагает несколько механизмов:

гибкое подключение - электроустановки можно будет подключать с учетом доступной пропускной способности сети;

отдельный учет мощности отбора и отпуска — будут разграничивать мощность, потребляемую объектом из сети, и мощность, которую отдает в нее;

совместное использование точки подключения ( cable pooling ) - несколько электроустановок смогут использовать одну точку подключения;

сочетание систем хранения и генерации - операторы установок хранения энергии смогут устанавливать генерирующие установки в пределах одного объекта;

новые правила коммерческого учета – их адаптируют к работе систем хранения и различных электроустановок в одной точке;

обновленный расчет платы за присоединение — в частности, для случаев одновременного заказа мощности отбора и отпуска, а также гибкого присоединения.

Изменения разработала НКРЭКУ во исполнение Закона №4777-IX от 10 февраля 2026 года.

Переходный период

Для проектов установок хранения энергии, которые уже находятся в стадии реализации, предусмотрены переходные условия.

Соответствующие изменения НКРЭКУ разработала после протокольного решения совещания Министерства энергетики от 26 августа 2026 по безопасности поставки электроэнергии и расчета платы за присоединение установок хранения энергии.

Отметим, что 31 августа 2026 года НКРЭКУ утвердила новые условия стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы) для операторов систем распределения (ОСР/облэнерго). Главная цель изменений – заставить энергокомпании активнее модернизировать устаревшие электросети и оборудование, а также повысить качество обслуживания потребителей.