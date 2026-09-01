Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,52

--0,03

EUR

51,64

--0,24

Наличный курс:

USD

44,76

44,65

EUR

52,00

51,80

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине обновили правила присоединения к электросетям: что изменится для участников рынка

электросети
С 1 сентября 2026 года в Украине изменяются правила присоединения к электросетям / Shutterstock

С 1 сентября 2026 г. в Украине вступили в силу новые правила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) относительно присоединения к электросетям. Документ устанавливает гибкие подключения, отдельный учет отбора и отпуска энергии, а также механизм совместного использования инфраструктуры несколькими объектами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отметили в НКРЭКУ, обновленное регулирование расширяет возможности участников рынка и предусматривает более гибкие условия использования электрических сетей.

Что меняется с 1 сентября

Новое регулирование предполагает несколько механизмов:

  • гибкое подключение - электроустановки можно будет подключать с учетом доступной пропускной способности сети;
  • отдельный учет мощности отбора и отпуска — будут разграничивать мощность, потребляемую объектом из сети, и мощность, которую отдает в нее;
  • совместное использование точки подключения ( cable pooling ) - несколько электроустановок смогут использовать одну точку подключения;
  • сочетание систем хранения и генерации - операторы установок хранения энергии смогут устанавливать генерирующие установки в пределах одного объекта;
  • новые правила коммерческого учета – их адаптируют к работе систем хранения и различных электроустановок в одной точке;
  • обновленный расчет платы за присоединение — в частности, для случаев одновременного заказа мощности отбора и отпуска, а также гибкого присоединения.

Изменения разработала НКРЭКУ во исполнение Закона №4777-IX от 10 февраля 2026 года.

Переходный период

Для проектов установок хранения энергии, которые уже находятся в стадии реализации, предусмотрены переходные условия.

Соответствующие изменения НКРЭКУ разработала после протокольного решения совещания Министерства энергетики от 26 августа 2026 по безопасности поставки электроэнергии и расчета платы за присоединение установок хранения энергии.

Отметим, что 31 августа 2026 года НКРЭКУ утвердила новые условия стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы) для операторов систем распределения (ОСР/облэнерго). Главная цель изменений – заставить энергокомпании активнее модернизировать устаревшие электросети и оборудование, а также повысить качество обслуживания потребителей.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности