Украинцы стали занимать гораздо большие суммы микрокредитов: сколько задолжали

4,2 млн. договоров на 37,5 млрд. грн. заключили украинцы с микрофинансовыми организациями за первое полугодие 2026 года. Количество микрокредитов почти не изменилось за год – около 700 тысяч договоров ежемесячно. В то же время, украинцы стали занимать значительно большие суммы: средний размер микрокредита вырос почти в 1,5 раза и достиг 9,2 тысячи. 32,3 млрд грн украинцы сейчас должны МФО. С начала года долг вырос на 17% или на 4,7 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Средний размер микрокредита вырос почти в 1,5 раза

Отмечается, что 4196309 договоров с микрофинансовыми организациями заключили украинцы за первое полугодие 2026 года. 37,5 млрд грн составила общая сумма таких ссуд.

При этом брать больше микроссуд не стали — впрочем, значительно выросла средняя сумма такого кредита. Так, 9170 грн достиг средний размер микрокредита во втором квартале 2026 года. Это почти в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период в прошлом году, когда средний заем составил около 6 290 грн.

По данным аналитиков, в общей сложности 32,32 млрд грн задолжали украинцы МФО по состоянию на 1 июля текущего года. Только с начала года долг уже увеличился на 4,7 млрд. грн., или на 17%.

Кто зарабатывает на ссудах

В "Опендатаботе" отмечают, что 12,78 млрд грн дохода получила десятка крупнейших МФО страны за первое полугодие 2026 года, а 1,16 млрд грн составила их совокупная прибыль за этот период.

Наибольший доход среди десятки получила "Укр Кредит Финанс" (CreditKasa) - 1,99 млрд грн, или около 16% совокупного дохода топ-10. В то же время по прибыли лидирует "Потребительский Центр" (БыстроДеньги) - 361,3 млн грн. Это почти треть совокупной прибыли десяти самых крупных МФО.

Напомним, 8,6 млн микроссуд на 56,76 млрд грн взяли украинцы в 2025 году. Средняя сумма ссуды к зарплате в прошлом году составила 6,6 тысячи грн.