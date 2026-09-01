Українці стали позичати значно більші суми мікрокредитів: скільки заборгували

4,2 млн договорів на 37,5 млрд грн уклали українці з мікрофінансовими організаціями за перше півріччя 2026 року. Кількість мікрокредитів майже не змінилася за рік — близько 700 тисяч договорів щомісяця. Водночас українці стали позичати значно більші суми: середній розмір мікрокредиту зріс майже у 1,5 раза та сягнув 9,2 тисячі. 32,3 млрд грн українці зараз винні МФО. Від початку року борг зріс на 17%, або на 4,7 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Середній розмір мікрокредиту зріс майже у 1,5 раза

Зазначається, що 4 196 309 договорів з мікрофінансовими організаціями уклали українці за перше півріччя 2026 року. 37,5 млрд грн склала загальна сума таких позик.

При цьому брати більше мікропозик не стали — втім значно виросла середня сума такого кредиту. Так, 9 170 грн сягнув середній розмір мікрокредиту у другому кварталі 2026 року. Це майже у 1,5 раза більше, ніж у аналогічний період торік, коли середня позика становила близько 6 290 грн.

За даними аналітиків, загалом 32,32 млрд грн заборгували українці МФО станом на 1 липня поточного року. Лише від початку року борг вже збільшився на 4,7 млрд грн, або на 17%.

Хто заробляє на позиках

В "Опендатабот" зауважують, що 12,78 млрд грн доходу отримала десятка найбільших МФО країни за перше півріччя 2026 року, а 1,16 млрд грн склав їхній сукупний прибуток за цей період.

Найбільший дохід серед десятки отримала "Укр Кредит Фінанс"(CreditKasa) — 1,99 млрд грн, або близько 16% сукупного доходу топ-10. Водночас за прибутком лідирує "Споживчий Центр" (ШвидкоГроші) — 361,3 млн грн. Це майже третина сукупного прибутку десяти найбільших МФО.

Нагадаємо, 8,6 млн мікропозик на 56,76 млрд грн взяли українці у 2025 році. Середня сума позики до зарплати у минулому році становила 6,6 тисячі грн.