Названо п'ять найкращих кросоверів для водіїв-початківців у 2026 році

Toyota RAV4 посіла перше місце у рейтингу компактних кросоверів для водіїв-початківців у 2026 році. До п'ятірки також увійшли Honda CR-V, Kia Sportage, Hyundai Tucson та електричний Hyundai IONIQ 5.

Про це інформує Dilo з посиланням на рейтинг аналітичної автомобільної платформи MotiveGrid.

Для відбору MotiveGrid розглядала нові компактні кросовери в комплектаціях вартістю не більш як $35 тис. Кожна модель мала відповідати трьом основним вимогам: мати високий рівень захисту під час ДТП, достатній набір штатних систем допомоги водієві та перевірену силову установку.

Зокрема, серед систем допомоги враховували автоматичне екстрене гальмування, утримання автомобіля у смузі та моніторинг сліпих зон. Для рейтингу брали найдешевшу комплектацію кожної моделі, яка відповідала всім установленим вимогам.

Після відбору автомобілі оцінювали за п'ятьма напрямами: вартістю володіння, силовою установкою, безпекою, системами допомоги водієві та зручністю у повсякденному використанні. Найбільшу вагу у підсумковій оцінці має безпека.

Які кросовери увійшли до топ-5

1. Toyota RAV4. Версія SE Hybrid отримала 83 бали зі 100. Її ціна у рейтингу становить $34,7 тис., а розрахункова вартість володіння протягом п'яти років — $39,4 тис. MotiveGrid відзначає модель за витратами на володіння та силову установку.

2. Honda CR-V. Гібридна комплектація EX вартістю $33,15 тис. набрала 80 балів. П'ятирічні витрати на володіння платформа оцінює у $40,85 тис.

3. Kia Sportage. Бензинова версія SX також отримала 80 балів. Її вартість становить $34,39 тис., а п'ятирічне володіння MotiveGrid оцінює у $50,67 тис. Серед сильних сторін платформа виділяє повсякденну зручність, тоді як оцінка систем допомоги водієві нижча.

4. Hyundai Tucson. Гібридна версія SEL Convenience за $34,55 тис. отримала 79 балів. Орієнтовні витрати за п'ять років становлять $46,74 тис.

5. Hyundai IONIQ 5. Єдиний електромобіль у п'ятірці — версія SE Standard Range RWD за $35 тис. — отримав 78 балів. MotiveGrid найвище оцінила його системи допомоги водієві та безпеку, а п'ятирічні витрати на володіння розрахувала на рівні $45,71 тис.

Зазначимо, у рейтингу використовуються ціни MSRP та дані американських організацій NHTSA й IIHS, тому наведені ціни й оцінки вартості володіння не слід прямо переносити на український авторинок.

Нагадаємо, Toyota RAV4 у серпні стала найпопулярнішим новим авто в Україні: модель отримала 445 перших реєстрацій.