Ринок нових легкових авто в Україні: підсумки серпня 2026

Серпень 2026 року на ринку нових легкових автомобілів зафіксував поглиблення спаду, який супроводжувався різкою зміною силових установок і посиленням концентрації на найбільших брендах. За даними Інституту досліджень авторинку, впродовж місяця було зареєстровано 4 794 нових авто. Читайте на Dilo детальніше про підсумковий стан ринку нових авто за серпень 2026 року.

Ринок нових автомобілів: найнижча точка після лютого

Частки перших реєстрацій нових легковиків за типами живлення у 1–30 серпня 2026 року.

Інфографіка: eauto.org.ua

Загальний обсяг серпня був на 7,6% меншим, ніж у липні, і на 30,9% меншим, ніж у серпні 2025 року. На 13-місячній лінії 4 794 реєстрації — нижчі за всі значення після лютого 2026 року, тоді як найвищою точкою залишається грудень 2025-го з 11 287 авто.

Із серпневого обсягу 4 654 автомобілі, або 97,1%, були ввезені в Україну новими. Ще 140 авто, або 2,9%, зареєстровані як виготовлені або переобладнані в Україні. До липня перша категорія скоротилася на 392 авто (-7,8%), друга — на два (-1,4%). Рік до року різниця становила мінус 2 133 авто (-31,4%) та мінус дев'ять авто (-6,0%) відповідно, тож майже весь річний спад сформувався саме у більшій за обсягом частині ввезених новими авто.

Динаміка свідчить про те, що серпневе охолодження попиту зачепило насамперед масовий імпорт, тоді як локальне виготовлення й переобладнання залишилося майже незмінним у відносних величинах.

Паливні пріоритети

Серпневий розподіл часток за типами двигунів наочно ілюструє, наскільки різко змінилася структура попиту порівняно з торішньою базою, у якій домінували електромобілі.

Бензин — 36,8% (1 765 авто): найбільша частка місяця, хоча до липня кількість таких реєстрацій зменшилася на 243 авто, або 12,1%;

Гібриди (HEV/PHEV) — 33,9% (1 627 авто): майже зрівнялися з бензиновими за часткою, попри місячне зниження на 71 авто, або 4,2% — частка зросла на 1,2 в. п. лише тому, що решта ринку скорочувалася швидше;

Дизель — 18,4% (881 авто): втратив 200 реєстрацій до липня, або 18,5%;

Електромобілі (BEV) — 10,5% (504 авто): єдиний великий тип живлення, який зріс до липня — плюс 110 авто, або 27,9%, а частка додала 2,9 в. п.;

ГБО — 0,4% (17 авто): залишається статистично незначущим сегментом.

У річному вимірі саме електрична група дала найбільшу частину зменшення ринку: з 1 944 до 504 авто, тобто мінус 1 440 одиниць, або 74,1%. Її частка впала з 28,0% до 10,5% — на 17,5 в. п., а сам сегмент сформував 67,2% загального річного спаду ринку на 2 142 авто. Бензинових авто за рік стало менше на 430, дизельних — на 290, з ГБО — на одне, тоді як гібриди єдині додали 19 реєстрацій.

Річний розрив варто читати в контексті податкової зміни: з 1 січня 2026 року електромобілі знову оподатковуються ПДВ, а очікуване завершення пільги впливало на строки реєстрацій ще у 2025 році. Це важливий контекст для високої торішньої бази, але сам факт податкової зміни не пояснює кожен окремий серпневий рух.

Рейтинг за марками: Toyota проти решти ринку

ТОП-10 марок найпопулярніших нових легкових авто, серпень 2026

Інфографіка: eauto.org.ua

Головний сюжет серпня (розбіжність траєкторій Toyota і решти марок. Toyota завершила місяць із 1 068 першими реєстраціями) на 189 авто (+21,5%) більше, ніж у липні, і на 104 авто (+10,8%) більше, ніж рік тому. Її частка зросла з 16,9% у липні та 13,9% торік до 22,3% у серпні.

Без Toyota решта марок разом зменшилися з 4 309 до 3 726 авто: мінус 583 реєстрації, або 13,5% до липня, і мінус 2 246 авто, або 37,6%, до серпня минулого року. Тобто приріст лідера компенсував лише близько третини спаду інших брендів.

Концентрація ринку посилилася: перша трійка (Toyota, Skoda та Renault) сформувала 39,1% сегмента, перша п'ятірка — 50,2%, а топ-10 — 69,0%. Десятка марок за кількістю перших реєстрацій має такий вигляд:

Toyota: 1 068 авто, частка 22,3%; +21,5% до липня, 1-ше місце без змін;

Skoda: 429, 8,9%; -22,6%, 2-ге місце;

Renault: 376, 7,8%; +26,6%, підйом із 4-го на 3-тє;

Volkswagen: 269, 5,6%; -39,1%, спад із 3-го на 4-те;

BYD: 266, 5,5%; +24,3%, підйом із 8-го на 5-те;

Hyundai: 258, 5,4%; -6,9%, 6-те місце;

Mazda: 188, 3,9%; -22,6%, 7-ме місце;

BMW: 186, 3,9%; -36,9%, спад із 5-го на 8-ме;

Suzuki : 150, 3,1%; -18,0%, 9-те місце;

Zeekr: 120, 2,5%; +57,9%, підйом із 19-го на 10-те.

Серед помітних перестановок Renault піднялася з четвертого на третє місце, BYD: з восьмого на п'яте, а Zeekr дебютував у десятці, піднявшись одразу з дев'ятнадцятого місця.

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто (інфографіка)

Модельний залік очолила Toyota RAV4: 445 реєстрацій, або 9,3% усього сегмента. Модель додала 125 авто (+39,1%) до липня та 143 авто (+47,4%) рік до року.

10. Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg

Джерело: bycar.in.ua

Великий преміальний кросовер, флагманська модель у лінійці SUV Volkswagen, що поєднує представницький статус із високими позашляховими можливостями. Автомобіль пропонується з потужними бензиновими та дизельними двигунами, а також повним приводом 4Motion у стандартній комплектації для більшості версій. У серпні модель опустилася з п'ятого на десяте місце, втративши 53,2% обсягу до липня, — 96 перших реєстрацій.

9. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Джерело: topgear.com

Кросовер вирізняється серед конкурентів вишуканим дизайном у фірмовій філософії Kodo та якісним оздобленням салону. Пропонується з бензиновими двигунами лінійки SkyActiv-G, а також із повним приводом i-Activ AWD у ряді комплектацій. У серпні модель втратила 17,7% до липня, зупинившись на позначці 121 авто.

8. BYD Sea Lion 06

BYD Sea Lion 06

Джерело: terra-cars.com.ua

Китайський кросовер продовжив закріплюватися в топ-10, піднявшись з одинадцятого на восьме місце завдяки приросту 47,7% до липня. Продуманий продукт з КНР знаходить свого покупця навіть в умовах податкового тиску на електрифікований транспорт, за рахунок вигідного співвідношення оснащення та вартості. У серпні цю модель придбали 130 українців.

7. Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado

Джерело: infocar.ua

Потужний рамний позашляховик, що поєднує легендарну прохідність Toyota з високим рівнем комфорту для тривалих подорожей. Оснащується потужними бензиновими та дизельними двигунами, а також повним приводом і зниженою передачею, розрахованими на серйозне бездоріжжя. У серпні модель втратила 19,3% до липня: 138 перших реєстрацій.

6. Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross

Джерело: motorist.sg

Компактний кросовер B-класу, що поєднує міські габарити з підвищеним кліренсом і гібридною силовою установкою Toyota. Автомобіль приваблює покупців, які шукають економічний і практичний варіант для щоденної експлуатації в місті без переплати за розміри. У серпні модель втратила 10,5% до липня, зупинившись на 153 перших реєстраціях.

5. Toyota Camry

Toyota Camry

Джерело: toyota.ua

Бізнес-седан Toyota здійснив найбільший стрибок у серпневій десятці: плюс 96 авто, або 123,1% до липня, і підйом одразу з 16-го на 5-те місце. Модель приваблює покупців, яким потрібен статусний, але практичний седан з гібридною силовою установкою. Серпень приніс моделі 174 нові реєстрації.

4. Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

Джерело: topgear.com

Великий сімейний кросовер чеського виробництва, що пропонує просторий салон із можливістю third-row (7-місної) конфігурації у ряді версій. Оснащується бензиновими та дизельними двигунами, а також повним приводом 4x4 у старших комплектаціях. У серпні модель опустилася з другого на четверте місце, втративши 25,3% до липня: 180 перших реєстрацій.

3. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Джерело: automotive24.com.ua

Компактний кросовер, один із лідерів продажів у своєму сегменті завдяки поєднанню сучасного дизайну, практичності та доступної ціни. Пропонується з бензиновими двигунами, а також гібридними версіями для нижчої витрати пального, з можливістю повного приводу у ряді комплектацій. У серпні модель піднялася з четвертого на третє місце, хоч і втратила 4,3% до липня: 200 перших реєстрацій.

2. Renault Duster

Renault Duster

Джерело: i.infocar.ua

Народний улюбленець піднявся з третього на друге місце завдяки приросту 22,5% до липня. Попит на Duster стабільно високий завдяки активності корпоративного та державного секторів, які обирають максимально практичне рішення в бюджетному сегменті. Серпень приніс моделі 267 реєстрацій.

1. Toyota RAV4

Toyota RAV4

Джерело: topgear.com

Компактний кросовер C-класу, який роками входить до найпопулярніших моделей на українському ринку завдяки поєднанню практичності та надійності. Пропонується з бензиновими двигунами та гібридними силовими установками, що робить його привабливим варіантом як для міської експлуатації, так і для далеких поїздок. RAV4 очолив серпневий рейтинг з результатом 445 перших реєстрацій — 9,3% усього сегмента, додавши 125 авто (+39,1%) до липня та 143 авто (+47,4%) рік до року.

Що показав серпень 2026 року

Місяць продемонстрував ринок, що продовжує стискатися, але водночас перерозподіляється між гравцями: Toyota зросла на 21,5% до липня й зайняла понад п'яту частину сегмента, тоді як решта марок разом втратили 583 реєстрації. Електромобілі сформували дві третини річного спаду ринку, хоча самі й зросли до липня на 27,9%, тож податкова зміна з початку року продовжує визначати структуру попиту. Поява Zeekr в топ-10 марок і закріплення BYD Sea Lion 06 в модельному заліку показують, що китайські бренди й далі нарощують присутність навіть в умовах загального просідання.

У наступних оглядах варто стежити за двома ознаками: чи продовжать електромобілі скорочувати річний розрив місяць до місяця, і чи збереже Toyota перевагу, коли зміниться доступність окремих моделей. Якщо інші марки повернуть липневі обсяги, концентрація ринку зменшиться; якщо ні — серпнева структура закріпиться навіть без подальшого падіння всього сегмента.