Fozzy Group оголосила про скорочення працівників: хто залишить компанію та які причини

Fozzy Group — одна з найбільших торгово-промислових груп і провідних ритейлерів України — із 1 листопада звільнить частину працівників офісних команд холдингу, мережі "Сільпо" та логістичного напряму.

Як пише Dilo, про це йдеться в офіційній заяві холдингу.

Раніше подібні зміни вже відбулися в MAUDAU та IT-командах TemaBit Fozzy Group і E-commerce & Ecosystem.

Яка причина

Це вимушене рішення пов'язане з тим, що війна дедалі більше впливає на роботу бізнесу.

"Лише з 1 серпня до 25 вересня росіяни знищили та пошкодили понад 20 наших об’єктів — розподільчі центри, супермаркети та виробничі потужності. Ми втратили частину інфраструктури й товарних запасів, а підтримувати безперебійну роботу стало значно складніше й дорожче", — пояснили у пресслужбі холдингу.

Пошук нових рішень та робота компанії

У цих умовах компанія змушена переглядати пріоритети, ставити частину проєктів на паузу та відмовлятися від них. Водночас Fozzy Group продовжує працювати: відкриває нові магазини, відновлює пошкоджені об'єкти та перебудовує логістику. Для цього триває найм працівників у супермаркети, на склади та виробництва по всій Україні.

Компанія обіцяє підтримати співробітників, які втрачають роботу, та допомогти їм із працевлаштуванням; складанням резюме; підготовкою рекомендацій; пошуком відкритих позицій.

Про Fozzy Group

Fozzy Group — одна з найбільших торгово-промислових груп, яка працює у сферах роздрібної торгівлі, виробництва продуктів харчування, логістики, банківського та ресторанного бізнесу.

До торговельного напряму входять мережі супермаркетів "Сільпо", делікатес-маркетів Le Silpo, оптових гіпермаркетів Fozzy, магазинів біля дому "Фора" та Thrash!Траш!. Також група розвиває власні торгові марки "Премія", Premіya Select, "Повна чаша" та інші.

Обстріли "Сільпо"

Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу 5 серпня виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо".

У ніч на 24 травня російські війська знищили відомий супермаркет “Сільпо” на Лукʼянівці. Магазин згорів внаслідок влучання у торговельний центр “Квадрат”, який повністю зруйновано після нічного обстрілу Києва.

Минулого року вночі 19 листопада під російський обстріл потрапив супермаркет "Сільпо" на проспекті Аерокосмічному в Харкові. Частина будівлі зруйнована.