Маркетплейс Maudau скорочує частину персоналу через атаки Росії на логістику

Маркетплейс Maudau, який входить до Fozzy Group, повідомив про вимушену оптимізацію штату через наслідки ударів Росії по логістичних об'єктах.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві компанії.

У Maudau зазначили, що скорочення штату необхідне, щоб зберегти стійкість бізнесу, адаптуватися до нових умов та продовжити роботу.

У Maudau наголосили, що скорочення працівників є складним рішенням, а також запевнили, що процес постараються провести максимально чесно, коректно та з повагою до всіх співробітників.

Про Maudau

Maudau (ТОВ "Маудау") — це український онлайн-маркетплейс, який позиціонує себе як "маркет повсякденних штук". Платформа створена для покупок товарів першої необхідності.

За даними на сайті маркетплейсу, в Maudau працює понад 700 людей.

Проєкт входить до складу відомої торгово-промислової групи Fozzy Group. Згідно з інформацією аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Маудау" вказано ПАТ "ЗНВКІФ "Холдинг Інвест", а кінцевим бенефіціаром – Володимир Костельман, який також володіє мережами супермаркетів "Сільпо", "Фора", Trash! та іншими бізнесами.

Внаслідок російських обстрілів у серпні постраждали п'ять розподільчих центрів Fozzy Group, які забезпечували постачання товарів до магазинів "Сільпо", "THRASH ТРАШ" та "Фора".

У ніч на 5 серпня внаслідок повітряного удару компанія повністю втратила розподільчий центр у Київській області. Сума прямих збитків від попереднього обстрілу перевищила 1,1 млрд грн.

У ніч на 20 серпня внаслідок чергової масованої атаки російських військ було пошкоджено розподільчий центру селищі Мартусівка Київської області.

Нагадаємо, найбільший інтернет-ритейлер України Rozetka також повідомив, що змушений скоротити штат через знищення складського комплексу в Броварах, який обробляв 100 тисяч замовлень на день.