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Маркетплейс Maudau скорочує частину персоналу через атаки Росії на логістику

атака на склади
Наслідки російського удару на логістичнуінфраструктуру / ДСНС

Маркетплейс Maudau, який входить до Fozzy Group, повідомив про вимушену оптимізацію штату через наслідки ударів Росії по логістичних об'єктах. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві компанії.

У Maudau зазначили, що скорочення штату необхідне, щоб зберегти стійкість бізнесу, адаптуватися до нових умов та продовжити роботу.

У Maudau наголосили, що скорочення працівників є складним рішенням, а також запевнили, що процес постараються провести максимально чесно, коректно та з повагою до всіх співробітників.

Про Maudau

Maudau (ТОВ "Маудау") — це український онлайн-маркетплейс, який позиціонує себе як "маркет повсякденних штук". Платформа створена для покупок товарів першої необхідності.

За даними на сайті маркетплейсу, в Maudau працює понад 700 людей.

Проєкт входить до складу відомої торгово-промислової групи Fozzy Group. Згідно з інформацією аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Маудау" вказано ПАТ "ЗНВКІФ "Холдинг Інвест", а кінцевим бенефіціаром – Володимир Костельман, який також володіє мережами супермаркетів "Сільпо", "Фора", Trash! та іншими бізнесами.

Внаслідок російських обстрілів у серпні постраждали п'ять розподільчих центрів Fozzy Group, які забезпечували постачання товарів до магазинів "Сільпо", "THRASH ТРАШ" та "Фора".

У ніч на 5 серпня внаслідок повітряного удару компанія повністю втратила розподільчий центр у Київській області. Сума прямих збитків від попереднього обстрілу перевищила 1,1 млрд грн.

У ніч на 20 серпня внаслідок чергової масованої атаки російських військ було пошкоджено розподільчий центру селищі Мартусівка Київської області. 

Нагадаємо, найбільший інтернет-ритейлер України Rozetka також повідомив, що змушений скоротити штат через знищення складського комплексу в Броварах, який обробляв 100 тисяч замовлень на день.

Автор:
Світлана Манько

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