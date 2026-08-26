Маркетплейс Maudau сокращает часть персонала из-за атак России на логистику

Маркетплейс Maudau, входящий в Fozzy Group, сообщил о вынужденной оптимизации штата из-за последствий ударов России по логистическим объектам.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении компании.

В Maudau отметили, что сокращение штата необходимо, чтобы сохранить устойчивость бизнеса, адаптироваться к новым условиям и продолжить работу.

Maudau подчеркнули, что сокращение работников является сложным решением, а также заверили, что процесс постараются провести максимально честно, корректно и с уважением ко всем сотрудникам.

О Maudau

Maudau (ООО "Маудау") - это украинский онлайн-маркетплейс, позиционирующий себя как "маркет повседневных штук". Платформа предназначена для покупок продуктов первой необходимости.

По данным на сайте маркетплейса, в Maudau работает более 700 человек.

Проект входит в состав известной торгово-промышленной группы Fozzy Group. Согласно информации аналитической системы YouControl, владельцем ООО "Маудау" указано ПАО "ЗНИКИФ "Холдинг Инвест", а конечным бенефициаром - Владимир Костельман, также владеющий сетями супермаркетов "Сильпо", "Фора", Trash! и другими бизнесами.

В результате российских обстрелов в августе пострадали пять распределительных центров Fozzy Group, которые обеспечивали поставку товаров в магазины "Сильпо", "THRASH ТРАШ" и "Фора".

В ночь на 5 августа в результате воздушного удара компания полностью потеряла распределительный центр в Киевской области. Сумма прямого ущерба от предварительных обстрелов превысила 1,1 млрд грн.

В ночь на 20 августа в результате очередной массированной атаки российских войск был поврежден распределительный центр в поселке Мартусовка Киевской области.

Напомним, крупнейший интернет-ритейлер Украины Rozetka также сообщил, что вынужден сократить штат из-за уничтожения складского комплекса в Броварах, который обрабатывал 100 тысяч заказов в день.