Россия вторично через месяц уничтожила склад сети "Фора": что будет с продуктами в магазинах

В ночь на 20 августа в результате очередной массированной атаки российских войск был поврежден распределительный центр сети супермаркетов "Фора" в поселке Мартусовка Киевской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Объект использовался для хранения и распределения фреш-продукции.

Как сообщили в пресс-службе компании, среди работников распределительного центра пострадавших нет — персонал удалось своевременно эвакуировать к укрытию до начала обстрела.

"Этот склад мы начали использовать только на прошлой неделе – после предварительной атаки на нашу логистическую инфраструктуру. И сегодня снова перестраиваем маршруты и ищем решение, чтобы ваши любимые продукты и дальше были рядом", - отметили в компании.

Это уже второй целенаправленный удар РФ по логистической инфраструктуре сети "Фора" за последний месяц.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа в результате воздушного удара компания полностью потеряла распределительный центр в Киевской области. Сумма прямого ущерба от предварительных обстрелов превысила 1,1 млрд грн. Несмотря на очередные разрушения, ритейлер продолжает операционную деятельность.

О "Форе"

"Фора" - украинская сеть магазинов формата "возле дома", входящая в состав Fozzy Group. Компания работает на рынке с 2002 года и специализируется на развитии современных торговых точек для ежедневных покупок.

Сегодня сеть объединяет более 400 магазинов более чем в десяти регионах Украины и является лидером по количеству торговых объектов в Киеве. Ассортимент насчитывает более 15 тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса.

В компании работает более 10 тысяч сотрудников, а сеть ежедневно обслуживает сотни тысяч покупателей по всей стране.

Также из-за очередной массированной атаки РФ в ночь на 20 августа был существенно поврежден склад французского бренда косметики Yves Rocher в Украине. Бренд прекратил принимать онлайн-заказ.