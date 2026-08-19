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Из-за российских ударов крупные магазины, Rozetka и "Новая почта" находятся на грани остановки

Данило Гетманцев
Данило Гетманцев / Delo.ua

Потери крупных торговых сетей в Украине обсчитываются миллиардами гривен. Многие крупные украинские компании, включая "Новую почту", "Сильпо", АТБ, Rozetka и "Эпицентр" находятся на грани остановки из-за российских ударов.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его данным, Rozetka потеряла 70 миллионов долларов, "Эпицентр" – самый современный в Европе завод. Их прямые убытки исчисляются миллиардами гривен у каждого, а в сумме составляют примерно годовой ВВП Украины.

Ситуация сверхсложная. Я в таком отчаянии людей никогда не видел, если говорить о бизнесе. Эпицентр", так же и "Новая почта", Rozetka, "Сильпо", АТБ – они дают работу тысячам людей и тысячам малых и средних бизнесов, которые их обслуживают и предоставляют соответствующие услуги. Это огромная экосистема, из которой российские обстрелы извлекли миллиарды. И они на грани остановки", - отметил.

Государство не сможет компенсировать потери бизнеса

При этом нардеп подчеркнул, что государство не сможет компенсировать потери бизнеса, поскольку у госбюджета нет таких средств.

Вместо компенсаций Гетманцев предложил открыть бизнес доступ к государственным кредитным программам и расширить финансирование по программам страхования.

"Государство ограничено в ресурсах. Если бы мы сразу открыли программы для крупного бизнеса, малого и среднего, денег бы вообще не хватило. Однако сейчас крупный бизнес просит расширить эти инструменты, и я с ними абсолютно согласен. Потребности "Эпицентра", "Новой почты" и других измеряются миллиардами. Они готовы брать эти миллиарды. Они готовы брать эти миллиарды". обязана", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что сделать абсолютно всему бизнесу налоговые каникулы невозможно, констатировав, что в таком случае нужно будет распустить армию.

Напомним, Министерство экономики Украины готовит масштабные изменения к правительственной программе поддержки бизнеса, которое понесло потери или работает под угрозой из-за военных действий. Компенсацию премий увеличат до 5 млн. грн., а защиту распространят на агротехнику и арендованные склады.

Какие логистические объекты уничтожила и повредила Россия

В ночь на 5 августа российская атака поразила десять складских объектов Киевского региона общей площадью около 100 тыс. кв. м. Часть масштабов разрушений компании еще уточняют.

  • Логистический комплекс Amtel площадью около 100 тыс. кв. м был уничтожен 19 июля вместе с продукцией арендаторов,   среди которых WineTime и Goodwine.
  • В ходе атаки 5 августа пострадал складской комплекс RLC площадью 65 тыс. кв. м, однако фактическую площадь повреждений еще не устанавливают.
  • Повреждение также получил комплекс Raben Ukraine площадью 65 тыс. кв. м, точные потери которого пока не обнародованы.
  • В селе Чайки был уничтожен основной логистический узел MTI Group   комплекс Denka Logistics, потери складских площадей оценивают в 20 тыс. кв. м. Уничтожен   комплекс обеспечивал поставку товаров для Intertop, Pandora и сети Samsung Experience Store.
  • Повреждения получили   складские мощности Novus, однако площадь разрушений компания не уточняла. В компании сообщили о масштабных разрушениях и полной остановке работы объекта
  • Rozetka потеряла   складские объекты и товары в Броварах Киевской области, а соучредитель компании Владислав Чечеткин оценил ущерб в миллиарды гривен. Состав разрушен до основания и больше не сможет работать. Объект по-прежнему становился мишенью для вражеских ударов, в частности, его атаковали реактивными дронами-камикадзе типа Shahed.
  • В Киеве было уничтожено   сортировочный центр   "Новой почты", в результате атаки погибли три человека, еще восемь были ранены. За несколько дней до этого были уничтожены еще два объекта компании.
  • Пожары возникли на двоих   распределительных центрах   Fozzy Group, развивающая сеть "Сільпо"; компания сообщила о гибели шести работников.
  • В результате российской атаки разрушен состав   логистического партнера Bosch, где хранилась продукция для различных бизнес-направлений: в частности, мобильности, потребительских товаров и промышленных технологий. По предварительной оценке, вся находившаяся на складе продукция Bosch была уничтожена. Bosch совместно с логистическим партнером оценивает масштабы убытков.
  • Во время той же атаки были поражены два логистических   объекты сети "Эпицентр", масштабы повреждений которых уточняются.
  • В результате вражеской атаки в ночь на 5 августа был уничтожен логистический комплекс с продукцией бренда PUMA. В компании предупредили о возможных сбоях в снабжении и ограниченном наличии продукции на украинском рынке в ближайший период.
  • Из-за российской атаки полностью сгорел центральный   состав компании Liqui Moly Ukraine   - Официального поставщика моторных масел, смазочных материалов и автохимии на украинский рынок. Команда работает над восстановлением поставок, перегруппировкой складских остатков и настройкой новых логистических маршрутов. Дистрибьютор не собирается останавливать операционную деятельность.
Автор:
Светлана Манько

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