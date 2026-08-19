Из-за российских ударов крупные магазины, Rozetka и "Новая почта" находятся на грани остановки

Потери крупных торговых сетей в Украине обсчитываются миллиардами гривен. Многие крупные украинские компании, включая "Новую почту", "Сильпо", АТБ, Rozetka и "Эпицентр" находятся на грани остановки из-за российских ударов.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его данным, Rozetka потеряла 70 миллионов долларов, "Эпицентр" – самый современный в Европе завод. Их прямые убытки исчисляются миллиардами гривен у каждого, а в сумме составляют примерно годовой ВВП Украины.

Ситуация сверхсложная. Я в таком отчаянии людей никогда не видел, если говорить о бизнесе. Эпицентр", так же и "Новая почта", Rozetka, "Сильпо", АТБ – они дают работу тысячам людей и тысячам малых и средних бизнесов, которые их обслуживают и предоставляют соответствующие услуги. Это огромная экосистема, из которой российские обстрелы извлекли миллиарды. И они на грани остановки", - отметил.

Государство не сможет компенсировать потери бизнеса

При этом нардеп подчеркнул, что государство не сможет компенсировать потери бизнеса, поскольку у госбюджета нет таких средств.

Вместо компенсаций Гетманцев предложил открыть бизнес доступ к государственным кредитным программам и расширить финансирование по программам страхования.

"Государство ограничено в ресурсах. Если бы мы сразу открыли программы для крупного бизнеса, малого и среднего, денег бы вообще не хватило. Однако сейчас крупный бизнес просит расширить эти инструменты, и я с ними абсолютно согласен. Потребности "Эпицентра", "Новой почты" и других измеряются миллиардами. Они готовы брать эти миллиарды. Они готовы брать эти миллиарды". обязана", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что сделать абсолютно всему бизнесу налоговые каникулы невозможно, констатировав, что в таком случае нужно будет распустить армию.

Напомним, Министерство экономики Украины готовит масштабные изменения к правительственной программе поддержки бизнеса, которое понесло потери или работает под угрозой из-за военных действий. Компенсацию премий увеличат до 5 млн. грн., а защиту распространят на агротехнику и арендованные склады.

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