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Bosch заявила о полном уничтожении своей продукции на складе после российской атаки

Bosch
Российский удар уничтожил склад с товарами Bosch

В результате российской атаки разрушен состав логистического партнера Bosch, где хранилась продукция.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Что известно о потерях Bosch?

Как говорится в официальном заявлении компании, удар разрушил складские помещения, где хранилась продукция для разных бизнес-направлений, в частности, мобильности, потребительских товаров и промышленных технологий.

По предварительной оценке, вся находившаяся на складе продукция Bosch была уничтожена. В то же время, в компании сообщили, что среди сотрудников логистического партнера и Bosch пострадавших нет.

Bosch совместно с логистическим партнером оценивает масштабы убытков и прорабатывает решения, которые должны обеспечить непрерывность бизнес-процессов и выполнение обязательств перед клиентами и партнерами.

В компании отметили, что принимают все необходимые меры для минимизации последствий атаки и скорейшего возобновления работы. Также Bosch поблагодарила спасателей и представителей местных властей за оперативное реагирование, а партнеров и клиентов - за поддержку и доверие.

Последствия российской атаки

Напомним, в результате российских обстрелов 5 августа возникли пожары на двух распределительных центрах "Сільпо". По последним данным компании, погибли шесть работников, количество пострадавших уточняется.

Также сегодня российская атака тремя баллистическими ракетами уничтожила распределительный  складской комплекс Rozetka в Броварах. Объект не подлежит восстановлению.

Российский обстрел уничтожил также два ключевые логистические комплексы "Эпицентра"   – в Киеве и Калиновке. Один из комплексов сгорел полностью, а на другом были разрушены производственные мощности.

Кроме этого в результате массированной российской атаки было уничтожено   сортировочный центр "Новой почты" в Киеве. Погибли три человека, еще восемь получили ранения. Компания пообещала полностью компенсировать объявленную стоимость поврежденных отправлений.

Также российская атака уничтожила в селе Чайки под Киевом логистический комплекс, снабжавший товарами магазины Intertop, Pandora, Samsung Experience Store и другие бизнесы MTI Group.

Автор:
Ольга Опенько

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