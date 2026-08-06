Карта боевых действий в Украине на 6 августа 2026 года

Продолжается 1625-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 6 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 261 боевое столкновение. Вчера противник нанес два ракетных удара, применил 30 ракет, совершил 78 авиационных ударов, сбросив 299 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 10672 дронов-камикадзе и осуществил 3314 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 66 из реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять пунктов управления БПЛА, четыре района сосредоточения живой силы и семь пунктов управления российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений с противником, агрессор нанес двух авиаударов, сбросил четыре авиабомба, совершил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 19 из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск и в сторону населенных пунктов Хатне, Терново, Земляной Яр, Ивашкино.

На Купянском направлении произошло 11 атак врага в сторону населенных пунктов Купянск, Кондрашовка, Новоосиново, Шейковка.

В Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Новоселовка, Лиман, Диброва, Шейковка, Озерное.

На Славянском направлении противник штурмовал 14 раз в районах населенных пунктов Закотное, Кривая Лука, Резниковка и в сторону Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник совершил два наступательных действия в районе Никифоровки и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Торецкое, Софиевка и в сторону Новопавловки, Долгой Балки, Свободного и Нового Шахового.

В Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Васильевка, Сергеевка.

На Александровском направлении враг совершил одно наступательное действие в направлении Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 11 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Цветково, Горькое, Староукраинке и в районах населенных пунктов Даниловка, Волшебное, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли четыре попытки противника продвинуться в сторону населенных пунктов Малая Токмачка и Павловка.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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