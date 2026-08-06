НАТО ищет возможности для новых поставок ПВО Украине

После последних массированных атак России Альянс вместе с союзниками ищет возможности для дальнейших поставок Украине средств противовоздушной обороны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

НАТО работает над новой помощью Украине

По его словам, Киев нуждается в дополнительной поддержке для защиты от российских ракетных и беспилотных атак.

"Поговорил с Владимиром Зеленским о последних ужасных российских ракетных и беспилотных ударах по городам Украины. Я обсуждаю с союзниками, как мы можем и дальше обеспечивать Украину средствами противовоздушной обороны, в которых она срочно нуждается", - отметил генеральный секретарь НАТО.

По словам Рютте, консультации с партнерами сосредоточены на поиске возможностей для продолжения поддержки Украины в сфере ПВО после последних массированных атак.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе беседы с генеральным секретарем НАТО стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Украины. По его словам, Киев работает со всеми партнерами, которые могут помочь со снабжением ракет-перехватчиками для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры от российских ударов.

Напомним, Украина просит партнеров предоставить 300 ракет -перехватчиков для систем Patriot к началу зимы. При самом экономном сценарии этого запаса хватит примерно на 7–10 крупных российских атак с применением баллистических ракет.