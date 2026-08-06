НАТО шукає можливості для нових поставок ППО Україні

Після останніх масованих атак Росії Альянс разом із союзниками шукає можливості для подальших поставок Україні засобів протиповітряної оборони.

Як пише Delo.ua, про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

НАТО працює над новою допомогою Україні

За його словами, Київ потребує додаткової підтримки для захисту від російських ракетних і безпілотних атак.

"Поговорив із Володимиром Зеленським про останні жахливі російські ракетні та безпілотні удари по містах України. Я обговорюю із союзниками, як ми можемо й надалі забезпечувати Україну засобами протиповітряної оборони, яких вона терміново потребує", - зазначив генеральний секретар НАТО.

За словами Рютте, консультації з партнерами зосереджені на пошуку можливостей для продовження підтримки України у сфері ППО після останніх масованих російських атак.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з генеральним секретарем НАТО сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України. За його словами, Київ працює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури від російських ударів.

Нагадаємо, Україна просить партнерів надати 300 ракет-перехоплювачів для систем Patriot до початку зими. За найощадливішого сценарію цього запасу вистачить приблизно на 7–10 великих російських атак із застосуванням балістичних ракет.