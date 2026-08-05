Україна просить 300 ракет Patriot: на скільки російських атак їх вистачить

Україна просить партнерів надати 300 ракет-перехоплювачів для систем Patriot до початку зими. За найощадливішого сценарію цього запасу вистачить приблизно на 7–10 великих російських атак із застосуванням балістичних ракет.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Без захисту від балістики: чому Україні не вистачає Patriot і чим їх замінити".

Під час одного масштабного удару Росія може застосовувати 30–40 балістичних ракет, за словами президента Володимира Зеленського. Такі атаки відбуваються від трьох до п'яти разів на місяць.

Якщо витрачати один перехоплювач на одну ціль, пакета із 300 ракет вистачило б на 7,5–10 атак. За нинішньої інтенсивності це приблизно півтора-три місяці захисту.

Однак на практиці по одній балістичній цілі можуть запускати більше одного перехоплювача, щоб підвищити ймовірність ураження. Тому реальний термін використання такого запасу може бути коротшим.

300 ракет дорівнюють майже половині річного виробництва PAC-3 MSE

У 2025 році Lockheed Martin поставила рекордні 620 ракет PAC-3 MSE — основних перехоплювачів для боротьби зі складними балістичними загрозами. Отже, запит України на 300 ракет дорівнює приблизно 48% усього торішнього випуску цієї модифікації.

Водночас український пакет може складатися з різних типів ракет для Patriot, зокрема PAC-3 MSE та GEM-T. Тому це порівняння показує лише масштаб потреби, а не точний склад майбутнього постачання.

Lockheed Martin і Пентагон домовилися збільшити річну виробничу потужність PAC-3 MSE приблизно з 600 до 2000 одиниць. Проте вийти на такий рівень планують лише до кінця 2030 року.

Світові запаси Patriot різко скоротилися

Дефіцит ракет загострився через одночасний високий попит з боку України, США та американських партнерів на Близькому Сході. За публічною оцінкою аналітиків CSIS, запас перехоплювачів Patriot у США після бойових витрат міг скоротитися щонайменше на 65%.

Тому 300 ракет, яких просить Україна, розглядаються передусім як аварійний запас на зимовий період, а не як довгострокове розв'язання проблеми.

Нагадаємо, Міноборони прискорює постачання Україні ракет Patriot, здатних перехоплювати "Кинджали", "Циркони" та інші складні повітряні цілі.