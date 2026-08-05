Без захисту від балістики: чому Україні не вистачає Patriot і чим їх замінити

У ніч на 5 серпня Росія випустила по Україні 24 балістичні та чотири протикорабельні ракети. Повітряні сили не повідомили про перехоплення жодної з них. Лише за чотири дні до цього, під час атаки 1 серпня, із 35 російських ракет вдалося збити або подавити дві — одну балістичну з 27 та одну керовану авіаційну Х-59/69.

Ці атаки показали, наскільки критичним став дефіцит перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot — фактично головного засобу захисту України від російської балістики. Навіть наявність батарей не гарантує перехоплення, якщо вони ремонтуються, не мають достатнього боєзапасу або змушені прикривати лише окремі міста й об'єкти.

Delo.ua проаналізувало, скільки комплексів Patriot є у світі та в Україні, якими темпами виробляють ракети PAC-3 і GEM-T, чому світові запаси скорочуються та які системи можуть частково замінити американський ЗРК.

Скільки Patriot є у світі

Усього виготовлено та поставлено понад 240 вогневих підрозділів ЗРК Patriot, а систему використовують 19 держав, за актуальними даними RTX. У 2024 році керівник програми Patriot у Raytheon називав Defense News дещо більшим орієнтиром — понад 250 fire units, із яких 85–90 належали США.

Це історична кількість поставлених підрозділів, а не число батарей, які зараз готові до бою. Частина найстарішої техніки списана, модернізується, використовується для навчання або перебуває в резерві.

У світі станом на травень 2025 року експлуатувалося близько 186 Patriot, приблизно третина з них — американські. Такі дані наводить International Institute for Strategic Studies, який цитує The New York Times. Новішого повного відкритого реєстру немає.

Отже, коректний орієнтир — понад 240 поставлених вогневих підрозділів, з яких близько 186 оцінювалися як такі, що перебували в експлуатації. Але майже всі вони вже виконують національні завдання: прикривають столиці, військові бази, війська або стратегічну інфраструктуру. Саме тому заяви Зеленського про "десятки Patriot вільного світу" — не оцінка світового парку, а йдеться про батареї, які, на думку Києва, союзники могли б політично вивільнити для України.

Скільки систем отримала Україна

Точну кількість боєготових Patriot в Україні не розкривають. Проте з урядових повідомлень можна скласти приблизний баланс:

Таким чином, у відкритих джерелах простежується близько десяти переданих або скомплектованих вогневих підрозділів. Колишній ізраїльський Patriot, роботу якого Зеленський підтвердив у вересні 2025 року, найімовірніше, входить до американської трійки, тому додавати його як одинадцяту систему без окремого підтвердження не слід.

Близько десяти отриманих систем не означає десять одночасно справних батарей. Частина обладнання може ремонтуватися, модернізуватися або переміщуватися. Окремі компоненти різних донорів також можуть об'єднуватися в одну батарею.

Як війна США та Ірану забрала ракети, призначені для інших

Бойові дії між США й Іраном (Пентагон дав їм кодову назву Epic Fury) почалися 28 лютого 2026 року. Перша фаза завершилася перемир'ям 8 квітня, але воно виявилося тимчасовим: у липні бойові дії поновилися, а перемовини за посередництва Пакистану й Катару станом на початок серпня остаточного результату не дали.

Саме перші дні цієї війни оголили масштаб дефіциту. За даними Зеленського, лише за три дні партнери США в Перській затоці витратили понад 800 ракет Patriot усіх типів, відбиваючи іранські удари, — для порівняння, світове виробництво цих ракет ніколи не перевищувало приблизно 900 одиниць на рік. Тільки за перші п'ять днів бойових дій американські війська витратили ракет Patriot на суму понад $2,4 млрд, за оцінкою Military Watch Magazine.

Коли у липні бойові дії відновилися, витрати пішли по другому колу. Саме тоді аналітики CSIS оцінили, що запас Patriot у США скоротився щонайменше на 65% — із приблизно 2330 до 759-827 ракет, а запас THAAD — приблизно на 38%, до 234-278 одиниць.

Це не офіційний баланс Пентагону, а публічна оцінка аналітиків, але вона добре пояснює те, про що вже кілька місяців попереджають в Києві: усі перехоплювачі балістичних ракет постачаються з тих самих обмежених світових запасів, розписаних тепер одразу на кілька театрів воєнних дій, тому союзники стали обережнішими з тим, що в них залишилося.

Скільки виробляють ракет для Patriot

Єдиної ракети Patriot не існує. Для України найважливіші дві родини перехоплювачів, які виробляють різні компанії.

PAC-3 MSE виробляє Lockheed Martin. Це основний високоточний перехоплювач для боротьби зі складними балістичними загрозами.

У 2025 році компанія поставила рекордні 620 PAC-3 MSE. У січні 2026 року Lockheed Martin і Пентагон домовилися протягом 7 років збільшити річну виробничу потужність приблизно з 600 до 2000 ракет. Рівень 2000 запланований до кінця 2030 року.

Отже, 2000 ракет — майбутня потужність, а не нинішній випуск. Точну кількість готових PAC-3 MSE за 2026 рік ще не оприлюднено. Нарощування залежить від постачання головок самонаведення, двигунів, систем керування та інших компонентів.

GEM-T виробляє Raytheon. Ці ракети застосовують проти літаків, крилатих і частини тактичних балістичних ракет. Останній публічний точний темп, який наводила Дослідницька служба Конгресу США, становив 20 ракет на місяць, або 240 на рік, у квітні 2024-го. План Raytheon — 35 ракет на місяць або 420 на рік до кінця 2027 року. Фактичний випуск GEM-T у 2025-2026 роках компанія окремо не розкрила.

У квітні 2026 року Raytheon уклала контракт на $3,7 млрд на постачання GEM-T Україні. Кількість ракет і календар поставок не оприлюднені. Тому ділити суму угоди на приблизну ціну одного перехоплювача некоректно: контракт може включати обладнання, підтримку, інфраструктуру та різні партії продукції.

Європа також розгортає виробництво GEM-T. Агентство НАТО замовило до 1000 ракет для Німеччини, Нідерландів, Румунії та Іспанії. Перший європейський завод Patriot у Німеччині має відкритися у вересні 2026 року, а серійні поставки очікуються з 2027-го. На дату цієї статті він ще не впливає на поточний дефіцит.

Дефіцит посилює глобальна конкуренція. За оцінкою CSIS, яку наприкінці липня навело Associated Press, після бойових витрат на Близькому Сході американський запас Patriot міг скоротитися щонайменше на 65% — із 2330 до 759-827 перехоплювачів. Це не офіційний баланс Пентагону, але він пояснює складність швидких поставок Україні.

Ліцензійне виробництво в Україні також не розв'яже проблему цієї зими. Наприкінці липня Дональд Трамп заявляв про готовність надати відповідний дозвіл, але згодом уточнив, що остаточного рішення ще немає. Навіть після погодження запуск масового виробництва, за оцінкою Axios, може тривати від одного до п'яти років.

Скільки Patriot потрібно Україні

Заяви українських офіційних осіб описують різні горизонти потреби. Десять додаткових систем, про які Зеленський говорив у квітні 2025 року, — це термінова донорська потреба. У листопаді того самого року президент заявив про намір замовити у США 25 систем Patriot. Це вже довгострокова мережа для захисту міст, промислових районів та енергетики, а також резерву на ремонти й ротацію.

Patriot не утворює рівномірної парасолі над областю. Проти балістичної ракети захищена зона суттєво менша за максимальну дальність ураження літака. Вона залежить від напрямку атаки, рельєфу, радара, розташування батареї та характеристик цілі. У 2025 році Le Monde оцінював радіус захисту від Iskander приблизно у 25 км.

Тому навіть десять додаткових батарей не закриють всю країну, але дозволять постійно прикривати більше пріоритетних міст і об'єктів.

У липні 2026 року головна потреба змістилася на боєкомплект. В інтерв'ю Axios Зеленський попросив 300 перехоплювачів до зими. За його словами, Росія застосовує 30-40 балістичних ракет під час одного великого удару і проводить три-п'ять таких атак щомісяця.

Це означає 90-200 балістичних цілей на місяць. Навіть за найбільш ощадного співвідношення одна ракета на одну ціль пакета з 300 перехоплювачів вистачила б приблизно на півтора-три місяці ударів такої інтенсивності. На практиці по одній цілі можуть запускати більше одного перехоплювача.

Для порівняння, 300 ракет дорівнюють 48% усього випуску PAC-3 MSE за 2025 рік. Це лише оцінка масштабу: український пакет може включати різні модифікації Patriot. У будь-якому разі йдеться про аварійний зимовий запас, а не довгострокове забезпечення.

Чим можна замінити Patriot

Повного й одночасно доступного Україні аналога немає. Реалістична альтернатива — поєднання кількох ешелонів оборони.

SAMP/T NG — найближча європейська заміна. Франко-італійська система з ракетами Aster 30 B1NT призначена для роботи по літаках, крилатих і складних балістичних ракетах. У липні 2026 року Україна оголосила намір замовити чотири ЗРК SAMP/T NG. Франція та Італія дозволили виробництво Aster 30 в Україні, а до готовності нових комплексів Франція зобов'язалася тимчасово направити два чинні комплекси. Поступове розгортання NG має початися з 2027 року.

David's Sling і Cheongung-II можуть закрити частину завдань. Ізраїльська David's Sling працює проти крилатих і балістичних ракет, але її експорт потребує американсько-ізраїльського погодження. Першим іноземним замовником стала Фінляндія. Південнокорейська Cheongung-II у 2026 році отримала бойове застосування в ОАЕ, проте там вона працює разом із Patriot та іншими системами. Рішень про передачу цих комплексів Україні немає.

THAAD, Arrow 3 та Aegis належать до іншого ешелону. THAAD і Arrow 3 перехоплюють балістичні ракети на великих висотах, але не захищають від усього набору літаків, дронів і крилатих ракет. Aegis переважно базується на кораблях або стаціонарних позиціях. Це рідкісні стратегічні системи, а не мобільна універсальна заміна Patriot.

IRIS-T, NASAMS і CAMM розвантажують Patriot. Вони ефективні проти літаків, безпілотників і крилатих ракет, але не виконують в Україні роль основного перехоплювача Iskander-M або "Кинджалів". NASAMS та IRIS-T SLM дозволяють не витрачати PAC-3 на простіші й дешевші цілі.

Freyja — майбутня європейсько-українська альтернатива. У липні 2026 року десять держав та Україна оголосили про створення інтегрованої протибалістичної коаліції. Її проєкт Freyja має об'єднати українську ракету з європейськими радарами, наведенням і командною системою. Але наразі це програма розробки, а не готовий комплекс.

Що саме називають Patriot

ЗРК Patriot — не одна машина. Вогневий підрозділ, або fire unit, включає радар, пункт управління, засоби зв'язку та енергопостачання, кілька пускових установок і допоміжну техніку. Саме так систему описує сам виробник — компанія RTX (материнська компанія Raytheon).

Кількість пускових залежить від конфігурації батареї: різні донори передавали Україні то повний комплект, то лише радар і кілька пускових. Наприклад, румунський комплект, який закуповують замість переданого Україні, містить радар, пункт управління та дві пускові M903. Інші батареї можуть мати більше пускових.

Тому пускова установка не є системою. Так само передача радара або кількох пускових може означати не появу нової батареї, а доукомплектування чи відновлення вже наявної.

Від нових батарей до власної ПРО: що потрібно Україні

Світовий дефіцит Patriot має три рівні. Перший — нестача самих батарей: із приблизно 250 поставлених у світі вогневих підрозділів більшість уже залучена до захисту країн-власників.

Другий — їхня фактична боєготовність: навіть переданий комплекс може перебувати на ремонті, потребувати технічного обслуговування або не мати достатнього боєзапасу.

Третій і нині найгостріший рівень — дефіцит перехоплювачів, виробництво яких не встигає за темпами використання Україною, США та іншими союзниками.

У короткостроковій перспективі Україні потрібні додаткові батареї Patriot і стабільні поставки ракет PAC-3 та GEM-T. У середньостроковій — нарощування парку SAMP/T NG, виробництво Aster 30 і локалізація окремих компонентів та ракет. У довгостроковій — створення власної протибалістичної системи на кшталт Freyja.

Тому вирішальним показником є не лише кількість переданих батарей, а й число повністю готових перехоплень, які Україна може запустити в конкретну ніч. Саме за цим критерієм Patriot поки залишається для неї фактично незамінною системою.