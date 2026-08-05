Без защиты от баллистики: почему Украине не хватает Patriot и чем их заменить

В ночь на 5 августа Россия выпустила по Украине 24 баллистических и четыре противокорабельных ракеты. Воздушные силы не сообщили о перехвате ни одной из них. Только за четыре дня до этого, во время атаки 1 августа, из 35 российских ракет удалось сбить или подавить две — одну баллистическую из 27 и одну управляемую авиационную Х-59/69.

Эти атаки показали, насколько критичным стал дефицит перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot — фактически главного средства защиты Украины от российской баллистики. Даже наличие батарей не гарантирует перехват, если они ремонтируются, не имеют достаточного боезапаса или вынуждены прикрывать только отдельные города и объекты.

Delo.ua проанализировало, сколько комплексов Patriot есть в мире и Украине, какими темпами производят ракеты PAC-3 и GEM-T, почему мировые запасы сокращаются и какие системы могут частично заменить американский ЗРК.

Сколько Patriot есть в мире

Всего произведено и поставлено более 240 огневых подразделений ЗРК Patriot, а систему используют 19 государств, по актуальным данным RTX. В 2024 году руководитель программы Patriot в Raytheon называл Defense News несколько больший ориентир — более 250 fire units, из которых 85–90 принадлежали США.

Это историческое количество поставленных подразделений, а не число батарей, которые сейчас готовы к бою. Часть старой техники списана, модернизируется, используется для обучения или находится в резерве.

В мире на май 2025 года эксплуатировалось около 186 Patriot, примерно треть из них — американские. Такие данные приводит International Institute for Strategic Studies, который цитирует The New York Times. Новейшего полного открытого реестра нет.

Следовательно, корректный ориентир — более 240 поставленных огневых подразделений, из которых около 186 оценивались как находящиеся в эксплуатации. Но почти все они уже выполняют национальные задачи: прикрывают столицы, военные базы, войска или стратегическую инфраструктуру. Именно поэтому заявления Зеленского о "десятках Patriot свободного мира" — не оценка мирового парка, а речь идет о батареях, которые, по мнению Киева, союзники могли бы политически высвободить для Украины.

Сколько систем получила Украина

Точное количество боеготовых Patriot в Украине не раскрывают. Однако из правительственных сообщений можно составить примерный баланс:

Таким образом, в открытых источниках прослеживается около десяти переданных или скомплектованных огневых подразделений. Бывший израильский Patriot, работу которого Зеленский подтвердил в сентябре 2025 года, вероятнее всего, входит в американскую тройку, поэтому добавлять его как одиннадцатую систему без отдельного подтверждения не следует.

Около десяти получаемых систем не означает десять одновременно исправных батарей. Часть оборудования может ремонтироваться, модернизироваться или перемещаться. Отдельные компоненты разных доноров также могут объединяться в одну батарею.

Как война США и Ирана забрала ракеты, предназначенные для других

Боевые действия между США и Ираном (Пентагон дал им кодовое название Epic Fury) начались 28 февраля 2026 года. Первая фаза завершилась перемирием 8 апреля, но она оказалась временной: в июле боевые действия возобновились, а переговоры при посредничестве Пакистана и Катара по состоянию на начало августа окончательного результата не дали.

Именно первые дни этой войны обнажили масштаб дефицита. По данным Зеленского, всего за три дня партнеры США в Персидском заливе израсходовали более 800 ракет Patriot всех типов, отражая иранские удары — для сравнения, мировое производство этих ракет никогда не превышало примерно 900 единиц в год. Только за первые пять дней боевых действий американские войска потратили ракет Patriot на сумму свыше $2,4 млрд, по оценке Military Watch Magazine.

Когда в июле боевые действия возобновились, расходы пошли по второму кругу. В это время аналитики CSIS оценили, что запас Patriot в США сократился по меньшей мере на 65% — с около 2330 до 759-827 ракет, а запас THAAD — примерно на 38%, до 234-278 единиц.

Это не официальный баланс Пентагона, а публичная оценка аналитиков, но она хорошо объясняет то, о чем уже несколько месяцев предупреждают в Киеве: все перехватчики баллистических ракет снабжаются теми же ограниченными мировыми запасами, расписанными теперь сразу на несколько театров боевых действий, поэтому союзники стали более осторожными с тем, что у них осталось.

Сколько производят ракет для Patriot

Единой ракеты Patriot не существует. Для Украины важнейшие две семьи перехватчиков, которые производят разные компании.

PAC-3 MSE производит Lockheed Martin. Это основной высокоточный перехватчик для борьбы со сложными баллистическими угрозами.

В 2025 году компания поставила рекордные 620 PAC-3 MSE. В январе 2026 года Lockheed Martin и Пентагон договорились в течение 7 лет увеличить годовую производственную мощность примерно с 600 до 2000 ракет. Уровень 2000 запланирован до конца 2030 года.

Итак, 2000 ракет — будущая мощность, а не нынешний выпуск. Точное количество готовых PAC-3 MSE за 2026 год еще не обнародовано. Наращивание зависит от поставок головок самонаведения, двигателей, систем управления и других компонентов.

GEM-T производит Raytheon. Эти ракеты применяют против самолетов, крылатых и части тактических баллистических ракет. Последний публичный точный темп, который приводила Исследовательская служба Конгресса США, составлял 20 ракет в месяц или 240 в год в апреле 2024-го. План Raytheon — 35 ракет в месяц или 420 в год до конца 2027 года. Фактический выпуск GEM-T в 2025-2026 годах компания не раскрыла отдельно.

В апреле 2026 года Raytheon заключила контракт на $3,7 млрд на поставку GEM-T Украине. Количество ракет и календарь поставок не обнародовано. Поэтому делить сумму сделки по приблизительной цене одного перехватчика некорректно: контракт может включать оборудование, поддержку, инфраструктуру и различные партии продукции.

Европа также разворачивает производство GEM-T. Агентство НАТО заказало до 1000 ракет для Германии, Нидерландов, Румынии и Испании. Первый европейский завод Patriot в Германии должен открыться в сентябре 2026 года, а серийные поставки ожидаются с 2027 года. На дату этой статьи он еще не влияет на текущий дефицит.

Дефицит усугубляет глобальная конкуренция. По оценке CSIS, которую в конце июля привело Associated Press после боевых расходов на Ближнем Востоке американский запас Patriot мог сократиться по меньшей мере на 65% — с 2330 до 759-827 перехватчиков. Это не официальный баланс Пентагона, но он объясняет сложность скорых поставок Украине.

Лицензионное производство в Украине также не решит проблему этой зимой. В конце июля Дональд Трамп заявлял о готовности предоставить соответствующее разрешение, но затем уточнил, что окончательного решения еще нет. Даже после согласования запуск массового производства, по оценке Axios, может занять от одного до пяти лет.

Сколько Patriot нужно Украине

Заявления украинских официальных лиц описывают разные горизонты потребности. Десять дополнительных систем, о которых Зеленский говорил в апреле 2025 года, это срочная донорская потребность. В ноябре того же года президент заявил о намерении заказать у США 25 систем Patriot. Это уже долгосрочная сеть защиты городов, промышленных районов и энергетики, а также резерва на ремонты и ротацию.

Patriot не образует равномерного зонта над областью. Против баллистической ракеты защищенная зона существенно меньше максимальной дальности поражения самолета. Она зависит от направления атаки, рельефа, радара, расположения батареи и характеристик цели. В 2025 году Le Monde оценивал радиус защиты от Iskander примерно в 25 км.

Потому даже десять дополнительных батарей не закроют всю страну, но позволят постоянно прикрывать больше приоритетных городов и объектов.

В июле 2026 года главная потребность сместилась на боекомплект. В интервью Axios Зеленский попросил 300 перехватчиков к зиме. По его словам, Россия применяет 30-40 баллистических ракет во время одного большого удара и производит три-пять таких атак ежемесячно.

Это означает 90-200 баллистических целей в месяц. Даже при более бережливом соотношении одна ракета на одну цель пакета из 300 перехватчиков хватила бы примерно на полтора-три месяца ударов такой интенсивности. На практике по одной цели может запускаться более одного перехватчика.

Для сравнения, 300 ракет равны 48% всего выпуска PAC-3 MSE за 2025 год. Это лишь оценка масштаба: украинский пакет может включать в себя различные модификации Patriot. В любом случае речь идет об аварийном зимнем запасе, а не о долгосрочном обеспечении.

Чем можно заменить Patriot

Полного и одновременно доступного Украине аналога нет. Реалистичная альтернатива — сочетание нескольких эшелонов обороны.

SAMP/T NG — ближайшая европейская замена. Франко-итальянская система с ракетами Aster 30 B1NT предназначена для работы по самолетам, крылатым и сложным баллистическим ракетам. В июле 2026 года Украина объявила о намерении заказать четыре ЗРК SAMP/T NG. Франция и Италия разрешили производство Aster 30 в Украине, а готовность новых комплексов Франция обязалась временно направить два действующих комплекса. Постепенное развертывание NG должно начаться с 2027 года.

David's Sling и Cheongung-II могут закрыть часть задач. Израильская David's Sling работает против крылатых и баллистических ракет, но ее экспорт требует американо-израильского согласования. Первым иностранным заказчиком стала Финляндия. Южнокорейская Cheongung-II в 2026 году получила боевое применение в ОАЭ, однако там она работает вместе с Patriot и другими системами. Решений о передаче этих комплексов Украине нет.

THAAD, Arrow 3 и Aegis относятся к другому эшелону. THAAD и Arrow 3 перехватывают баллистические ракеты на больших высотах, но не защищают от всего набора самолетов, дронов и крылатых ракет. Aegis в основном базируется на кораблях или стационарных позициях. Это редкие стратегические системы, а не мобильная универсальная замена Patriot.

IRIS-T, NASAMS и CAMM разгружают Patriot. Они эффективны против самолетов, беспилотников и крылатых ракет, но не выполняют в Украине роль основного перехватчика Iskander-M или "Кинжалов". NASAMS и IRIS-T SLM позволяют не тратить PAC-3 на более простые и дешевые цели.

Freyja — будущая европейско-украинская альтернатива. В июле 2026 года десять государств и Украина объявили о создании интегрированной противобаллистической коалиции. Ее проект Freyja должен объединить украинскую ракету с европейскими радарами, наведением и командной системой. Но сейчас это программа разработки, а не готовый комплекс.

Что именно называют Patriot

ЗРК Patriot — не одна машина. Огневое подразделение или fire unit включает радар, пункт управления, средства связи и энергоснабжения, несколько пусковых установок и вспомогательную технику. Именно так систему описывает сам производитель — компания RTX (материнская компания Raytheon).

Количество пусковых зависит от конфигурации батареи: разные доноры передавали Украине то полный комплект, то только радар и несколько пусковых. Например, румынский комплект, закупаемый вместо переданного Украине, содержит радар, пункт управления и две пусковые M903. Остальные батареи могут иметь больше пусковых.

Потому пусковая установка не является системой. Так же передача радара или нескольких пусковых может означать не появление новой батареи, а доукомплектование или восстановление существующей.

От новых батарей к собственной ПРО: что нужно Украине

Мировой дефицит Patriot имеет три уровня. Первый — недостаток самих батарей: из примерно 250 поставленных в мире огневых подразделений большинство уже привлечено к защите стран-владельцев.

Второй — их фактическая боеготовность: даже передаваемый комплекс может находиться на ремонте, нуждаться в техническом обслуживании или не иметь достаточного боезапаса.

Третий и ныне острейший уровень — дефицит перехватчиков, производство которых не успевает по темпам использования Украины, США и других союзников.

В краткосрочной перспективе Украине требуются дополнительные батареи Patriot и стабильные поставки ракет PAC-3 и GEM-T. В среднесрочной — наращивание парка SAMP/T NG, производство Aster 30 и локализация отдельных компонентов и ракет. В долгосрочной — создание собственной противобаллистической системы типа Freyja.

Поэтому решающим показателем является не только количество переданных батарей, но и число полностью готовых перехватов, которые Украина может запустить в конкретную ночь. Именно по этому критерию Patriot пока остается для нее практически незаменимой системой.