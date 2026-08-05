Электроэнергия для ВСУ по завышенным ценам: в суд передано дело о хищении 46,7 млн грн

В суд передано дело о схеме закупок электроэнергии для воинских частей в Киеве и Одессе. Искусственное повышение цен нанесло бюджету ущерб на 46,7 млн грн, из которых 17,3 млн грн уже возвращено.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в течение 2021-2024 годов частное предприятие поставляло электроэнергию для военных объектов Одесского квартирно-эксплуатационного отдела (КЭВ) и Киевского квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ).

После заключения основных договоров директор компании в сговоре с руководителем военных подразделений подписывал дополнительные соглашения, по которым без рыночного обоснования систематически повышал стоимость ресурса. В результате совокупный рост цены превысил разрешенный законом предел в 10%.

"В результате военные подразделения оплачивали электроэнергию по завышенным тарифам, а предприятие, по версии следствия, незаконно завладело 46,7 млн грн бюджетных средств", - отмечают в правоохранительных органах.

Бывшее должностное лицо, которое в разные периоды возглавляло Одесский КЭВ и Киевское КЭУ, подписывало дополнительные соглашения без надлежащей проверки их законности и экономической обоснованности.

В ходе досудебного расследования в государственный бюджет уже удалось вернуть 17,3 млн грн переплаты по контракту Одесского КЭВ.

Действия руководителя компании-поставщика квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), а бывшего военного чиновника – по ч. 2 и ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе).

Напомним, в Полтавской области поставщик продуктов для Нацгвардии скрыл доходы и уклонился от уплаты 9 млн грн налогов. Предприятие работало по упрощенной системе налогообложения и поставляло продукты питания одной из воинских частей Национальной гвардии Украины. Общая сумма контрактов составила 455 млн. грн.